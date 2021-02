Cum arăta Brigitte înainte de operaţiile estetice? Cu ultima intervenţie l-a şocat şi pe Florin Pastramă. Galerie FOTO

Brigitte Năstase a început seria transformărilor cu mulți ani în urmă. Fosta soție a lui Ilie Năstase a avut parte de aproximativ 19 operații estetice. Pe când avea 15 ani, ea era o tânără cu un chip angelic, natural, extrem de frumos.

În trecut, Brigite a decis să se facă blondă, a pozat într-o revistă pentru adulţi, şi și-a făcut prima intervenţie, la nivelul sânilor. Au urmat apoi multe altele, care au transformat-o complet.

Bruneta și-a mărit posteriorul și a avut mai multe intervenții estetice la nivelul feței. La sfârșitul lunii mai 2020, Brigitte s-a internat, discret, într-o clinică din Turcia pentru câteva „retușuri”, printre care și mărirea fundului prin injectare de grăsime proprie.

Operația a fost destul de costisitoare, actuala soție a lui Florin Pastramă a scos din buzunar suma de 4000 euro pentru această dorință. Totul după ce în urmă cu doi ani a mai avut aceeași intervenție.

În 2016, Brigitte afirma că nu-și mai dorește nicio operație estetică

Sunt mulțumită cum arăt acum și nu doresc să mai fac alte intervenții chirurgicale. Nici la buze nu mai vreau să-mi fac nimic pentru că nu se poate mai mult de atât. Ce am scos și s-a putut scoate… s-a scos… accept realitatea așa cum e. Acum mă simt bine în pielea mea, dar nu pot să fiu falsă și să spun că nu mi-am făcut foarte multe lucruri. De obicei am de făcut foarte multe lucruri și atunci încerc să substitui lipsa de mișcare cu niște mici intervenții. Câte operații estetice mi-am făcut? Am implant mamar, la sâni, am implant de sprâncene, am o reconstrucție musculară la nivelul fetei din cauza bioalcamidei pe care o aveam și un transfer de grăsime (și-a mărit posteriorul – n.r.). Sunt destule. Eu am 40 de ani peste câteva luni, consider că e frumos să arăți tânăr și dacă poți să faci aceste mici artificii, de ce nu?’, spunea Brigitte Sfat pentru WOWbiz.ro în 2016.

Ultima intervenție estetică a avut-o la buze

„Să nu te sperii de mine, pentru că sunt foarte umflată acum. Nu acesta e rezultatul. Să nu te sperii, te rog. Florin al meu când m-a văzut… nici să se bucure, nici să plângă.

Sunt foarte umflată, pentru că sunt tăiată și a fost scoasă bucata aia”, a fost replica pe care vedeta i-a adresat-o soțului după ce a ieșit din cabinetul medicului.

Florin Pastramă a rămas șocat când a văzut-o pe brunetă, declarând că i se pare că are buzele mai mari decât înainte. Pe de altă parte, Brigitte Pastramă a fost foarte încântată, precizând că în felul acesta i se observă și mai mult dinții când zâmbește.

„Sunt mai mari decât înainte. Ai zis că le faci mai mici. (…) Cu fire, vânătă. Brigitte nu avea nimic, avea o buză umflată”, a spus afaceristul după ce a văzut buza umflată a brunetei.

„Mi-am micșorat distanța dintre buze și nas. Buzele vor fi mai frumoase și mai cărnoase. O mi se vadă și mie dinții când râd”, a completat Brigitte Pastramă în cadrul show-ului de la Antena Stars în care e protagonistă.