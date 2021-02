Cum arată Carmen Rusu, soția lui Vali Vijelie. Cei doi sunt căsătoriți de 17 ani

Vali Vijeliese mândrește cu soția lui! Artistul și Carmen Rusu sunt căsătoriți de 17 ani și au împreună doi copii.

Carmen Rusu a devenit cunoscută în momentul în care cei doi soți au fost protagoniștii unui reality-show, în care și-au expus viața de zi cu zi.

‘Soției îi spun nevestică, așa o alint eu. Ea îmi zice Vali, mai ales când se enervează. Cel mai des îmi cert copii dacă mint. Orice greșeală ar face, le-am spus să vină să-mi spună, că le pot da sfatul cel mai bun.

Le dau bani mereu dacă am. În familia mea, nu se cheltuie mulți bani. Eu nu sunt cheltuitor, dau toți banii pentru viitorul lor.’, spunea Vali Vijelie în urmă cu câțiva ani.

„Soția mea nu este geloasă”

Peste tot femeile sunt la putere, nu doar la mine în familie. Soția mea nu este geloasă, nu am avut niciodată discuții, îi spun că este fana mea, dacă facem poze sau dansăm, și atât. Soția mea este o femeie educată, vorbim frumos, discutăm, vedem dacă ea are dreptate, dacă nu are. Eu am o vorbă: cine mă acceptă bine, cine nu, nu’, a povestit Vali Vijelie, potrivit wowbiz.ro.