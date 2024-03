Cum arată casa în care locuieşte Roxana Vancea cu soţul ei, Dragoş? Se mutase „la ţară” de dragul copiilor

Roxana Vancea a luat decizia de a se muta temporar la țară, în apropierea orașului său natal, Târgu Jiu. Doar copiii au însoțit-o în această călătorie, în timp ce soțul ei a rămas în București. Vedeta a dezvăluit că Dragoș Paiu este ocupat cu munca, având timp liber doar în weekenduri.

Familia Roxanei Vancea, inclusiv băiețelul ei și al lui Dragoș Paiu, dar și fiul soțului său dintr-o relație anterioară, locuiesc acum la țară. Pe durata întregii veri, vor rămâne departe de agitația Bucureștiului, bucurându-se de aerul curat și de frumusețile din jurul Târgu Jiu.

„Abia am ajuns la țară cu băieții. Nu mai plec de aici până în septembrie. Așa ne-am propus să stăm. Este răcoare și bine aici. În concediu am fost în Dubai, tocmai ce ne-am întors. Nu mai mergem nicăieri vara aceasta. Dragoș nu este cu noi, el o să vină vineri. În timpul săptămânii este la sală, are clienți și nu poate fi lângă noi. Mi-am propus să merg cu picii peste tot, aici, în Vâlcea. Prin parcuri, pe la Băile Govora-Olănești și mai vedem noi”, a povestit Roxana Vancea pentru click.ro.