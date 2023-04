Cum arată casa în care stă Leon Dănăilă. Neurochirurgul de 89 de ani a ajuns la limita sărăciei: „Mă simt ca un boschetar”

Leon Dănăilă are 89 de ani și continuă să opereze pe creier. Salvează vieți fără să stea pe gânduri, iar majoritatea timpului și-l petrece la cabinet. Nu banii îl interesează, ci să facă tot mai mult bine oamenilor din jur.

Leon Dănăilă și-a dedicat viața medicinei și oamenilor lipsiți de ajutor. Are 89 de ani și încă operează pe creier. Mâinile nu-i tremură, iar mintea îi este limpede chiar dacă are o vârstă înaintată. Majoritatea timpului și-l petrece la cabinet, iar acasă ajunge doar când pune capul pe pernă. Are un afiș pe ușa cabinetului, unde scrie că oferă consultații gratuite.

”Am scris pe ușă. Colegii au rupt afișul. L-am pus pe partea ușii de dinăuntru. Bolnavii vin și mă întreabă: cât mă costă. Uitați, scrie pe ușă. Nu m-au interesat banii”, spunea el, la Trinitas TV.

CITEȘTE ȘI: ACADEMICIANUL LEON DĂNĂILĂ, TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ: „O STARE DEPRESIVĂ POATE DUCE LA APARIȚA BOLILOR GRAVE”

Și-a vândut casa în care stă și a dat toată averea pentru cei neajutorați. Nu s-a gândit nici măcar o clipă la el. Acum nu mai are nimic. Stă în apartamentul pe care deja l-a vândut, mănâncă ce apucă și se înconjoară de lucrări și cărți. A dat tot pentru a-și putea finanța cercetările. Apartamentul este mobilat cât mai simplu, nimic fastuos. Leon Dănăilă se bucură că-și poate duce traiul în casa respectivă până la sfârșitul vieții lui, așa cum i-a fost promis.

CITEȘTE ȘI: CARE ESTE, DE FAPT, STAREA DE SĂNĂTATE A LUI LEON DĂNĂILĂ. RENUMITUL MEDIC A FĂCUT PRECIZĂRI IMPORTANTE PE PAGINA PERSONALĂ DE FACEBOOK

Nu regretă nici măcar o clipă că a renunțat la tot, se bucură doar că a putut să facă bine celor din jur. Totuși, Leon Dănăilă vorbește cu amărăciune despre traiul pe care-l duce și spune că mulți l-au uitat, l-au lăsat singur. A ajuns să trăiască la limita sărăciei, să mănânce diferite conserve, după moartea soției lui. Nu se pricepe la gătit și îi este greu, însă se descurcă așa cum poate.

Leon Dănăilă nu regretă nimic

Iubitul academician recunoaște că nu duce un trai demn de munca și numele său, însă nu regretă nimic din ce a făcut până acum. Dacă ar putea să dea timpul înapoi, la fel ar proceda. Nu ar schimba nimic.

„Azi mă simt ca un boschetar, nu-ţi dă nimeni nicio atenţie, asta e realitatea. Am rămas sărac, am vândut totul şi acest apartament e vândut. N-am nicio avere, n-am nimic. Toate astea pentru oameni. Îmi place să fac bine oamenilor pentru că vin dintr-un mediu inferior şi am văzut cât de greu este, viaţa e scumpă, o singură dată o trăieşti.

Nu vreau să fac avere, n-am făcut avere din suferinţa oamenilor. Apartamentul acesta e vândut, dar cu condiţia să pot sta aici până mor. Eu sunt mulţumit în situaţia în care mă aflu, e foarte greu cu singurătatea, că sunt singur de 12 ani, mai greu cu mâncarea.

Noroc că sunt magazinele astea, că mai găseşti fasole bătută, salată orientală, eu cu astea mă ţin. Nu mă pricep să fac mâncare, nici n-am timp. Mai bine scriu”, a mai spus Leon Dănăilă, într-un interviu pentru Trinitas TV.