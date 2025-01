Cum arată casa Laurei Cosoi din Maramureș. Aici și-a botezat fetițele

În urmă cu ceva ani, Laura Cosoi spunea că și-a dorit foarte mult să achiziționeze o căsuță în Maramureș, locul ei de suflet. Împreună cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, și-a văzut visul deveni realitate. Au cumpărat o căsuță în Maramureș, au păstrat stilul arhitectural, însă în interior au renovat-o după bunul lor plac.

Laura Cosoi este extrem de mândră de investițiile pe care le-a făcut în Maramureș. Fiind locul lor de suflet, actrița și soțul ei au achizițioant aici două case și un teren. Niciunul dintre ei nu au rude în această parte a țării, însă a fost suficientă o singură escapadă acolo ca să se îndrăgostească de viața autentică a maramureșenilor.

Te-ar putea interesa: Ce a făcut Laura Cosoi în vacanța din Thailanda: ”Am fost mai puțin…”

Locuința este amplasată pe un teren de 1.000 de metri pătrați, este înconjurată de mult spațiu verde și o livadă generoasă. Locul nu a fost ales la întâmplare. Tot în Maramureș, Laura Cosoi și-a botezat fetițele, devenind astfel un loc bincuvântat în care se întoarce ori de câte ori are ocazia.

Cât costă, de fapt, adidașii Hermes pe care Oana Roman i-a cumpărat din Franța: ”Măcar mă aleg cu ceva”

Laura Cosoi a dezvăluit că – deși nu are rude în Maramureș, locul a fermecat-o de prima dată când a fost în vizită. Camere amenajate în stil tradițional, cu blană de oaie pe pat drept cuvertură, ștergar pe perete și priveliști care îți taia respirația, acestea fiind doar o parte din frumusețile zonei. De aici și ideea de avea acolo o locuință. Prima cășută din lemn a primit-o cadou de la soțul ei – atunci când a împlinit 35 de ani, după care au decis să facă mai multe investiții. Au mai cumpere încă o casă, dar și un teren.

„Noi nu avem rude în Maramureș. Familia noastră are acolo ceva, un cuib, și să sperăm că vom ajunge să călătorim cât mai mult în Maramureș și să stăm cât mai mult acolo. Cred că prima oară când am vizitat Maramureșul, i-am zis lui Cosmin că aș vrea să am o casă acolo și apoi el mi-a făcut socoteala și a zis că nu rentează. “Hai să vedem dacă ne mai întoarcem!”

Și după aceea n-am cam tot întors și am început să ne atașăm. Și când am împlinit eu 35 de ani, dacă nu mă înșel, am primit cadou de la el o casă veche de lemn, pe care am recondiționat-o. Am mai luat încă una, am cumpărat și un teren și tot așa. Suntem încă în “in the making”, ca să spun așa, pentru că nu e prioritar acest proiect pentru noi. Avem altele în București”, spunea Laura Cosoi pentru Ciao, cu ceva timp în urmă.