Ce a făcut Laura Cosoi în vacanța din Thailanda: ”Am fost mai puțin...”

Laura Cosoi trăiește clipe de vis în Thailanda! Ce a făcut vedeta în vacanță? Chiar ea a recunoscut totul pe rețelele de socializare! Detalii inedite despre momentele petrecute alături de familie! Iată ce imagini a publicat alături de partenerul ei și fiicele lor!

Laura Cosoi nu numai că se bucură de succes atunci când vine vorba de carieră, ci totodată are parte de o familie frumoasă și împlinită alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Prezentatoarea TV și partenerul ei nu au apelat la o bonă, așa că au plecat în vacanță alături de cele patru fetițe fără vreun ajutor. Laura Cosoi este în Thailanda alături de familia ei de aproximativ o lună, iar acolo se bucură de clipe de poveste. Vedeta a recunoscut pe rețelele de socializare că le dedică tot timpul copiilor săi, motiv pentru care acolo ar fi „mai puțin soție”.

„Despre mine nu am să vă spun prea multe din această vacanță. Doar că mă credeam mai slabă, nu am folosit niciun produs de make-up din trusă o lună de zile, am un singur selfie (acesta), am adormit aproape în fiecare seară înainte de 22.00. Nu am făcut sport nici măcar o dată deși mi-am propus, dar am înotat de câteva ori, nu m-am bronzat, am mâncat mai mult în picioare. Am făcut masaje, am mâncat multe fructe, am descoperit că am mai multă răbdare decât credeam. Am fost mai puțin soție, dar mama «all the way». Și recunosc… dacă te raportezi corect la o călătorie de o lună, în Asia, cu 4 copii mici, fără ajutor, poate fi o experiență absolut extraordinară”, a transmis Laura Cosoi.