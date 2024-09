Laura Cosoi și-a botezat cea de-a patra fiică într-un decor de basm. O persoană dragă din viața actriței a lipsit de la marele eveniment

Laura Cosoi și-a creștinat cea de-a patra fiică pe 31 august, în Maramureș, în ultima zi de vară. Micuța Aida a fost sărbătorită într-un decor de poveste, pus în valoare de simplitate și frumusețea naturii. Petrecerea a fost restrânsă, cu doar familia și prietenii apropiați prezenți, iar atmosfera a fost învăluită de sunetele melodioase ale ceterei.

Pe data de 18 iulie, Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au devenit din nou părinți. Actrița a păstrat misterul asupra sexului copilului până la naștere, astfel că momentul a fost cu atât mai special când a anunțat venirea pe lume a unei fetițe perfect sănătoase. Aida, cea de-a patra binecuvântare din familia lor, a fost considerată un dar predestinat, după ce Laura a visat-o în urmă cu doi ani.

Duminică, 31 august, Aida a fost creștinată într-o ceremonie intimă și emoționantă în Maramureș. Slujba s-a desfășurat la Catedrala „Sfânta Maria” din Baia Sprie, aceeași biserică unde au fost creștinate și celelalte trei fiice ale cuplului. Laura Cosoi, îmbrăcată într-o rochie albă, a ținut-o pe fetiță în brațe pe tot parcursul ceremoniei, iar Aida a purtat o rochiță albă. Surorile mai mari, Rita, Vera și Lara, au fost îmbrăcate în rochii portocalii și au avut coronițe din flori naturale.

„Tot ce mi-am dorit mai mult… Botezul Aidei, Maramureș!”, a fost mesajul transmis de actriță pe rețelele de socializare, alături de mai multe fotografii de la eveniment.

Cum s-a desfășurat petrecerea de botez a fiicei Laurei Cosoi

După slujbă, invitații au fost întâmpinați la Casa Olarului, pensiunea renumitului ceramist Daniel Leș. Petrecerea s-a desfășurat în aer liber, într-un decor fermecător, cu mese decorate cu flori și fructe de sezon, aducând un aer rustic și autentic peisajului natural.

Meniul a fost variat și tradițional, incluzând preparate gătite la ceaun, precum toba fierbinte, caltaboșii, cârnații afumați, slănina, salam de casă și zacuscă. Platourile au fost bogate în fructe proaspete, brânzeturi diverse, pâine coaptă pe vatră și mămăligă aburindă, iar gulașul la ceaun a fost preparat lent la foc de lemne.

La miezul nopții, a fost servit un tort impresionant, cu două etaje, decorat cu figurine de marțipan reprezentând cele patru surori – Aida, Vera, Lara și Rita. Pe o bucată roz de marțipan era scris „Bunătate”, iar invitații au primit ilustrații cu mesajul „Când nu știi ce să-i spui lui Dumnezeu, spune-i doar mulțumesc”.

Atmosfera a fost animată de muzică tradițională, cu Flavia Hojda și Pavel Ulici interpretând melodii populare, și grupuri de ceterași care au încântat audiența cu acorduri melodioase și ritmuri vesele.

Dana Rogoz a lipsit de la eveniment

Cu ocazia botezului fiicei sale, Laura Cosoi a fost înconjurată de prietenele ei cele mai apropiate: Aylin Cadîr, Ada Condeescu, Andreea Ibacka și Adela Popescu, care au fost alături de ea pentru a sărbători acest moment special. Radu Vâlcan a fost și el prezent la eveniment.

Cabral nu a putut să o însoțească pe soția sa, Andreea Ibacka, deoarece se afla la Arad pentru Campionatul Național de Dragracing.

„Ne pregătim pentru o super petrecere câmpenească cu 38 de copii plus adulții lor… 38 de copii!!! Vara aceasta efectiv am bătut România în lung şi în lat. Iar zilele acestea am revenit în Maramureş… după 19 ani, nu-mi vine să cred când au zburat.

Nici bine nu am despachetat costumele de baie că am şi împachetat înapoi. Ne aşteaptă zile de sărbătoare într-un cadru rural splendid, la un botez fix ca-n povești, de 3 zile şi 3 nopți”, a dezvăluit Andreea Ibacka, pe Instagram, înainte de marele eveniment.

Fanii au observat că Dana Rogoz, prietena apropiată a Laurei Cosoi, nu a fost prezentă la botez.

