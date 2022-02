Cum arată casa lui George Buhnici. Locuința se afla în 2018 în top 10 case sustenabile din lume

George Buhnici, fostul realizator al emisiunii iLikeIT, de la ProTV are o casă care se poate asemăna ccu cele din poveștile copilăriei, care ”se învârte după soare”. În realitate, nu se rotește după astrul ceresc, însă este o locuonță complet smart, care a fost inclusă , inclusă în top 10 case pasive din lume, în 2018.

Casă este construită în satul Tămași, din comuna Corbeanca, la numai 20 de km distanță de București.

”Este o casă construită de la buldozer la întrerupător în mai puțin de șapte luni. Are materiale și tehnologie de rachete spațiale în ea, este automatizată complet și înțesată de senzori. Are 14 aplicații care sub o interfață comună o fac integral controlabilă de pe telefon”, povestește Marius Șoflete, cel care semnează ingineria din spatele locuinței, pe blogul său.

Proiectul are în spate o echipă numeroasă: patru arhitecți (coordonator arh. Raluca Munteanu), șase designeri de interior și un inginer (Marius Șoflete).

George, alături de Lorena și Ariana (soția și fiica lui) s-au mutat în #casabuhnici în ajunul Crăciunului din 2017, iar în februarie 2018, casa a primit certificatul de „Casă pasivă premium“, prima de acest fel din Estul Europei. În plus, este inclusă și în top 10 case pasive din lume.

177.000 euro, investiția în construcție și amenajare

Au investit 177.000 euro în construcție și amenajare. Casa are 170 metri pătrați utili, cu living, bucătărie, două dormitoare, un birou, trei băi şi un dressing. Este construită pe structură din CLT (Cross-Laminated Timber), un material ușor și foarte rezistent.

Ușile se deschid cu amprentă, există un sistem de ventilație și de filtrare a aerului, întrerupătoare sunt tip mini-tablete, iar țevile de apă au filtre integrate. Are și o stație meteo care monitorizează în permanență temperatura exterioară, vântul, luminozitatea.

Pe lângă faptul că este mai solidă decât o construcție din blocuri ceramice și stâlpi de beton, are și performanțe acustice, seismice și termice superioare. Costurile de întreținere sunt aproape zero. Soții Buhnici plătesc lunar doar apa.

Pe acoperiș și pe foișor sunt montate 70 de panouri solare fotovoltaice, iar acestea transformă energia solară în energie electrică. Surplusul de energie va fi folosit de George Buhnici la viitoarea lui mașină electrică.

Consul extrem de redus, facturi aproape de 0

“În lunile de vară, eu sar constant de 2,4-2,5 megawaţi, adică de mii de kilowați, și practic îmi încarc mașina, încălzesc casa, încălzesc apa, ţin luminile aprinse și mai și bag în rețea, deci îmi anulez factura, cum ar veni.

Așa că investiția în fotovoltaice, care părea o chestie de lux acum 5 ani, dintr-o dată devine business. Pe mine mă pasionează tehnologia, dar cel mai mult mă pasionează eficiența”, a declarat George Buhnici la Antena Stars.

Sursa foto: Captură Youtube