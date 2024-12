Cum arată casa lui Sebastian Dobrincu. Milionarul s-a mutat în urmă cu 2 ani într-un apartament din București: ”Am liniște!”

Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori din România, s-a mutat într-o casă nouă din București în septembrie 2022. Tânărul milionar, care și-a construit o carieră remarcabilă în tehnologie, spunea atunci că și-a dorit un spațiu liniștit și confortabil, iar noul apartament îi oferă exact acest lucru.

Casa lui Sebastian Dobrincu impresionează prin designul modern și rafinamentul detaliilor. Apartamentul este spațios și bine organizat, având patru băi, două dormitoare, un birou și o cameră de cinema. Dressingul generos și terasa cu o priveliște superbă completează imaginea unui loc ideal pentru relaxare și lucru.

Locuința este situată într-o zonă retrasă, aproape de un parc, ceea ce oferă liniște și intimitate, două criterii esențiale pentru Dobrincu.

Când și-a prezentat locuința pe rețelele sociale, Sebastian a oferit câteva detalii care arată cât de bine și-a gândit acest spațiu. Camera de cinema este unul dintre punctele forte ale casei, deși antreprenorul recunoștea cu umor că nu știe cât de des o va folosi. De asemenea, dressingul mare, deși spectaculos, încă nu era plin pe vremea aceea, iar dormitorul matrimonial era în proces de amenajare la momentul turului.

Sebastian a subliniat că această casă reprezintă un vis împlinit, obținut prin propriile eforturi financiare.

„Cel mai important este că am liniște, în sfârșit. Sunt sus, în aer, ca să nu mă mai deranjeze nimeni. Am parcul la două minute. Bine, m-aș fi mutat în parc dacă îmi dădeau autorizație de la primărie. Fix în parc mi-aș fi construit o căsuță din lemn. Am acolo o baie, aici un birou la care mai e de amenajat. Asta este o cameră pe care nu știu de câte ori o să o folosesc, cameră de cinema. Aici am un dressing pentru care nu am suficiente haine. La dormitorul matrimonial mai trebuie lucrat, dar este un început”, spunea Sebastian Dobrincu pe rețelele de socializare, în ziua în care s-a mutat în noua casă.