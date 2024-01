Cum arată cel mai mare televizor din lume. Ireal cât costă The Wall de la Samsung

V-ați gândit vreodată cum arată cel mai mare televizor din lume? La momentul actual, este vorba despre The Wall de la Samsung. Este un TV de tip LED și atinge o diagonală de aproape 7,4 metri. Vezi mai jos, în articol, la ce preț se vinde un astfel de televizor!

La momentul actual, pe piață există cel mai mare televizor din lume, care atinge o diagonală de 292 inch, adică aproape 7,4 metri. Este un televizor de tip LED și poate oferi o experiență vizuală aparte, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Este vorba despre The Wall de la Samsung. Acest televizor este utilizat preponderent în zona comercială. De cele mai multe ori, este folosit la hoteluri, magazine, restaurante și spații publice. Din simplul fapt că are o diagonală de peste 7 metri, ecranul poate rula, de exemplu, reclame prin care se poate oferi o altfel de experiență vizuală.

Cât costă televizorul The Wall de la Samsung?

Televizorul The Wall de la Samsung vine cu tehnologii avansate, atât pentru partea de sunet, cât și pentru cea de afișare. De exemplu, are MicroLED cu o gamă largă de culori. Are rezoluție 4K, motiv pentru care imaginile urmărite pe televizor vor fi detaliate și clare. Pe de altă parte, are tehnologie HDR, care ajută la oferirea unei imagini cât mai naturală. Pentru un asemenea televizor, o persoană trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 96.000 de euro.

Pe lângă toate aceste aspecte, clientul care utilizează televizorul poate să folosească și funcția de personalizare, dar și cele de conectivitate și control. Este un televizor care ar putea să ofere privitorului o altfel de experiență vizuală. Are tehnologii avansate și dispune de o listă consistentă cu funcții.

De altfel, există și varianta cu diagonala de 219 inch, adică aproape 5,5 metri. Este vorba despre un televizor Samsung MicroLED – Th Wall, care a fost realizat din module individuale. O altă variantă este QLED, cu 98 inch 8K, prezentat de Samsung la CES 2019, Las Vegas. Se preconiza că pentru acel televizor s-ar plăti un preț între 40.000 și 43.000 de euro.

