Cum arată Daniela Iliescu nemachiată. Iubita lui Culiță Sterp întrece multe vedete aranjate!

Daniela Iliescu și Culiță Sterp formează un cuplu de câțiva ani, iar rodul dragostei lor este Milan, fiul de care sunt tare mândri. Multă lume consideră că iubita cântărețului este foarte frumoasă atunci când este aranjată, dar stați s-o vedeți și nemachiată! Daniela are o frumusețe naturală de nedescris.

Daniela Iliescu are o frumusețe naturală ieșită din comun

Daniela Iliescu îi este extrem de devotată partenerului ei și întotdeauna găsește motive pentru a-i apăra imaginea în public. Același lucru se poate spune și despre Culiță. Artistul își laudă logodnica ori de câte ori are ocazia și nu uită niciodată să o facă să se simtă specială. Artistul spune că are o frumusețe orbitoare de la mama natură. Și da, dacă stăm s-o analizăm, chiar așa este!

Recent, artistul a publicat un videoclip în care o filma pe partenera lui fără pic de machiaj. Intenția sa a fost să le arate fanilor cât de frumoasă este nemachiată, dar să se și mândrească cu o asemenea soție. Chipul Danieliei este impecabil, fără impurități, riduri sau imperfecțiuni.

În timp ce alte vedete se luptă cu acneea, cearcănele sau ridurile adânc creionate, blondina se poate mândri cu un ten impecabil. Mulți internauți sunt de părere că atunci când este nemachiată, aceasta întrece chiar și vedetele aranjate la capitolul frumusețe.

Daniela Iliescu a sărit în apărarea lui Culiță după ce a fost acuzat că a omorât un om

Zilele trecute, iubita lui Culiță a avut o reacție dură după ce artistul a fost acuzat că ar fi fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia o persoană ar fi decedat. Blondina a ieșit în față să nege toate acuzațiile, iar Culiță a fost la fel de revoltat pe speculațiile mincinoase.

„Cum puteți să dați, nu că aș fi omorât un om, voi ați pus direct: Culiță Sterp a omorât un om în anul 2016. M-ați făcut recidivist, m-ați făcut criminal. Asta nu o să rămână așa”, a spus Culiță pe platformele de socializare.