Cum arată, de fapt, soția lui Ionuț Iftimoaie de la “Survivor România 2023” Puțini au văzut-o până acum!

Ionuț Iftimoaie se numără printre concurenții de la „Survivor România 2023” și face parte din echipa Faimoșilor. Sportivul se luptă să se adapteze condițiilor precare din Dominicană, dar încearcă să dea și totul pe traseu pentru a rămâne cât mai mult în competiție, sau de ce nu, poate chiar să câștige premiul cel mare. Ei bine, pentru că a devenit tot mai apreciat de fanii emisiunii, mulți au început să se întrebe cum arată partenera sa de viață.

De câțiva ani, Ionuț Iftimoaie s-a retras din lumina reflectoarelor și a preferat să se bucure de familia sa. Bărbatul a renunțat chiar și la ringul de box pentru a se concentra mai mult pe soția și copiii săi. Fostul boxer este căsătorit de mai bine de 16 ani cu Maria și împreună au 3 copii minunați cu care locuiesc în Bacău.

Soția lui Iftimoaie, o brunetă extrem de frumoasă

Maria Iftimoaie are 33 de ani și este o femeie cu trăsături superbe. Chiar și după 3 nașteri putem admite că arată impecabil și este mereu în pas cu moda. Soția sportivului nu își justifică deloc vârsta din buletin, ba di contră, pare mai degrabă o puștoaică de 18 ani. Unde mai pui că are o siluetă trasă ca prin inel și niște forme demne de invidiat. Bruneta are o pasiune pentru haine, așa că în acest sens și-a deschis și o afacere.

Ce afacere are soția lui Ionuț Iftimoaie

Maria Iftimoaie are un atelier de croitorie unde realizează rochii pentru tot felul de evenimente. În plus, nici de cliente nu duce lipsă, căci creațiile sale sunt o adevărată artă a modei. Soția concurentului de la „Survivor 2023” nu este doar o femeie de afaceri, ci și o mamă extrem de grijulie cu cei 3 copii, fiind dedicată educației lor. În plus, aceasta împreună cu soțul ei au mai dezvoltat o afacere în domeniul agrementului.

„Este un proiect făcut de primărie, pe fonduri europene, și este foarte mare. Ionuț fiind cetățean de onoare al comunei Comănești, județul Bacău, i-au dat complexului numele lui. Proiectul este de anul trecut. Aici se fac multe evenimente sportive, culturale, iar vara localnicii vin la piscină”, spunea Maria Iftimoaie în urmă cu ceva timp.