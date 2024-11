Cum arată dricul de lux în care Silviu Prigoană a fost condus pe ultimul drum. Gabriela Luțucar a dat o avere pe el

Moartea fulgerătoare a lui Silviu Prigoană a luat prin surprindere pe toată lumea. De la familie, prieteni și apropiați. Afaceristul a fost înmormântat în secret, dorință ce i-ar fi fost respectată de cei patru copii ai săi. De tot ceea e a însemnat organizarea ceremoniei funerare s-a ocupat Gabriela Lucuțar, supranumită ”Regina întunericului”. Cum arată, de fapt, dricul de lux în care fostul politician a fost condus pe ultimul drum.

Silviu Prigoană, cunoscut om de afaceri, a murit în urmă cu mai bine de o săptămână la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla la masă alături de câțiva prieteni. Din primele informații, se pare că decesul a survenit din cauza unui stop cardiac. Nici bine nu apăruse în spațiul public vestea tristă, că fii lui cei mari (Honorius și Silviu) începuseră pregătirile pentru ultimul drum. Vezi și: Silviu Prigoană a fost ucis?! Scenariul lui Dan Diaconescu, întărit de apropiații afaceristului: ”A fost pedepsit pentru că a dezvăluit…”

Ceremonia de înmormântare a lui Silviu Prigoană a avut loc în mare secret – la doar o zi de la decesul acestuia. Gabriela Lucuțar, cea care deține o firmă de pompe funebre, s-a ocupat de toate pregătirile premergătoare ceremoniei. Omul de afaceri a fost condus pe ultimul drum într-un dric de lux care a costat aproximativ 100.000 de euro. Se poate spune că fostul politician și-a făcut ieșirea ”din scenă” într-un mod spectaculos – vezi GALERIA FOTO.

În interior, mașina mortuară este tapițată cu piele maro, plafonul este încrustat cu leduri ce imită stelele, televizor și microfon. Se poate spune că Silviu Prigoană a avut parte de condiții de lux chiar și în drumul spre locul unde își doarme somnul de veci.

”În momentul în care domnul Prigoană s-a stins din viață și am fost contactată și contractată de către Honorius – sub un contract de confidențialitate semnat în fața unui notar și în fața unor avocați – ca eu să organizez și să îndeplinim ultimele dorințe, modalitatea de înhumare a bietului om. Nu a lăsat un testament clar. Noi am discutat foarte mult despre lucrul acesta. Era un om foarte docil, bine organizat”, a declarat Gabriela Lucuțar la CANCAN SENZAȚIONAL.