Cum arată eșecul în afaceri prin ochii afaceristului Răzvan Petrovici: ”Nu suport trădătorii”

Vineri, 7 octombrie 2022, Răzvan Petrovici a fost invitatul emisiunii ,,Înapoi în viitor cu Andreea Perminova’’. În cea de-a doua parte a interviului, Răzvan Petrovici a dezvăluit mici detalii din viața personală. Omul de afaceri a vorbit despre trădare, loialitate, dar și despre persoana din cauza căreia nu a riscat mai mult în afaceri.

”Am fost căsătorit, am divorțat în anul 2007. Am o relație excelentă cu mama fiicei mele și locuim în aceeași casă. Am avut un obiectiv omun și sper că acest obiectiv să fi fost atins. Fiica mea abia anul acesta merge la facultate

Mi-aș fi luat mult mai multe riscuri dacă nu ar fi fost fata mea. Cred că aș fi intrat în politică. Alte regrete nu am.

Răzvan Petrovici: ”Nu suport trădătorii”

Am vicii. Câteodată mai scap pe la petreceri în paharul cu vin. Cu greu mențin echilibrul. Mă consider o persoană loială. Trădarea este cea mai puternică rană din care sufăr, iar loialitatea mea devine extremă. Nu suport trădătorii.

Nu am aboslut niciun regret și nu as schimba nimic în viața mea. Am primit foarte multe sfaturi bune, dar pot spune o vorbă de duh: ”Sfaturile sunt date întotdeauna ca să nu fie acultate”. Mi-a rămas în minte un sfat de la tata, să nu intru în politică.”, a declarat Răzvan Petrovici.

Cum arată eșecul în afaceri prin ochii afaceristului Răzvan Petrovici

„În 2007, când am intrat în UE, am realizat că era un grup mare de retail, angajam peste 2.000 de persoane, am început cu duty free, apoi Univers”all, primele hypermarketuri din România, au fost primele magazine ancoră, ei aduc toți ceilalți retaileri.

Modelul nu l-am creat eu. Primul act de inspirație pentru lanțul meu de duty free a fost din Slovenia. Era o firmă de stat, pentru că Slovenia era la un crosspoint între Austria, Italia, Ungaria, lumea lua benzină mai puțin accizată, cumpăra un whisky, o ciocolată, puternic accizate, de acolo am văzut că există această posibilitate, România are 25 de puncte de frontieră.

Am zis „why not?”. Am zis că duty free nu o să aibă succes după intrarea în UE. Retail-ul este cel mai greu business din lumea asta. Listam 36.000 de produse. Avem peste 3.000 de furnizori. Îmi place să cred vizavi de succesul lui Dedeman, Mobexpert, Altex, este că eu am avut peste 3.000 de furnizori, îl găsești pe cel mai bun care să-ți vrea răul”, a mai spus omul de afaceri.

”Au fost mai multe care au dus la falimentul Univers”all”

”Au fost mai multe care au dus la falimentul Univers”all. Am avut un proiect pe care l-am prezentat Guvernului, în 2002, că e o chestiune de importanță națională, amplasarea hypermarket-urilor în mijlocul orașelor, BERD a dat niște credite pentru aceste multinaționale și au cumpărat fabrici în buricul orașului.

Au deschis hypermarket-uri în buricul orașului, spre deosebire de noi, care făcusem o arie comercială separată, că omoară comerțul pe orizontală, toate începuturile de buticuri, comerț mic, a fost omorât, dar și traficul. S-au creat aglomerații, toată lumea se plânge de supraaglomerarea traficului. Nimeni nu poate să susțină un asemenea trafic”, a concluzionat Răzvan Petrovici