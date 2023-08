Cum arată fabuloasa vilă a lui Dani Oțil, de la Neatza! Matinalul de la Antena 1 se lăfăie într-o locuință de 5 stele

Dani Oțil trăiește într-o casă de vis, pe care a amenajat-o singur, până la cel mai mic detaliu. El s-a inspirat din toate călătoriile pe care le-a făcut prin lume și a împrumutat din fiecare țară vizitată câte un element sau câte o idee. Astfel, vila sa din Corbeanca s-a transformat într-un loc pe care poate să îl numească acasă și în care are parte de tot luxul.

Casa lui Dani Oțil este situată în Corbeanca, într-un duplex pe care îl împarte cu colegul său de matinal, Răzvan Simion. Vedeta TV și-a amenajat locuința după propriile gusturi și nu a apelat la ajutorul niciun designer. Și-a creat oaza sa de liniște și este cât se poate de mulțumit de rezultat.

Dani Oțil, casă de vis

Despre conceptul de acasă, Dani Oțil are o definiție clară: „Acasă poți să-i spui locului ăluia la care visezi după primele trei zile de vacanță. Sau când ești plecat în oraș și ai o zi mai lungă, să vrei să ajungi acasă la răcoarea ta, mirosul tău, căldura ta. Locul ăla unde să fii ca telefonul pus la încărcat”, spunea matinalul de la Antena 1.

Așa că în urmă cu ceva ani, la insistențele lui Răzvan Simion, Dani renunța la ideea de a-și cumpăra un avion și investea banii în vila în care locuiește astăzi. A făcut tranziția de la garsonieră, la o locuință spațioasă și a amenajat-o după bunul plac.

„La un șpriț au scos în evidență faptul că aș fi fost primul prost de planetă cu o garsonieră cumpărată în franci elvețieni, deci a băncii, dar care are avion”, își amintește Dani Oțil.

Matinalul de la Neatza este primul proprietar al vilei din Corbeanca, însă a avut ceva de investit în locuință. Atunci când a cumpărat-o, finisajele erau deja deteriorate, iar matinalul s-a pus pe treabă. A recompartimentat anumite zone, a spart pereți și a căutat atent fiecare piesă de mobilier. Iar după multă muncă a obținut exact rezultatul pe care și-l imaginase. (Vezi mai multe imagini din casa lui Dani Oțil în galeria FOTO).

„Sunt foarte mândru că acum mai bine de zece ani am ales niște obiecte de mobilier care încă țin. Cum e canapeaua, pe care s-a dormit grav. N-a fost nici măcar la un preț mediu, a fost o canapea ieftină, dar am căutat-o atât de mult până când am reușit s-o găsesc și ține și acum.

Până la 26 de ani nu am avut bani să fac aproape nimic. Dar de la 26 am început să călătoresc și nu m-am mai oprit. Am văzut niște lucruri care mi-au rămas în minte: am elemente în casă pe care le-am văzut în Koh Samoi, de exemplu, în Thailanda. La Amsterdam am stat într-o mansardă superbă de unde am furat idei pentru baie. Mi le-am notat mental și când a venit momentul, le-am pus în practică”, a mai declarat Dani Oțil, potrivit lovedeco.ro.

Piesa de rezistență din casa lui Dani Oțil

Atunci când a descoperit că are o pivniță spațioasă, vedeta Antenei 1 a știut că spațiul nu o să fie destinat depozitării. Nu a stat mult pe gânduri și a transformat pivnița într-un mic cinema, pentru două persoane. De asemenea, în aceeași încăpere și-a amenajat și o zonă de gaming.

„De când am văzut casa, am văzut pivnița asta care e cu o înălțime de cameră normală, în care bănuiesc că orice om gospodar și-ar fi dorit să pună niște borcane, butoiul cu varză etc.

Eu cred că orice om care are încă un spirit tânăr și viu are nevoie să se joace, așa că mi-am făcut un spațiu unde pot să mă joc și unde am și un mic cinema doar pentru două persoane. Mi s-a părut că o să dau lovitura cu treaba asta. N-am dat lovitura niciodată”, a mai spus Dani Oțil.