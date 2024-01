Cum arată fata lui Dragoș Pătraru, de la Starea Nației. Andreea a împlinit recent vârsta de 22 de ani

Pe Dragoș Pătraru îl cunoaște toată lumea. Prezentatorul emisiunii Starea Nației este în lumina reflectoarelor de ani buni și s-a făcut cunoscut publicului larg. Însă, puțini sunt cei care cunosc detalii despre viața personală a acestuia. Jurnalistul are o familie frumoasă și doi copii de care este cât se poate de mândru. Recent, fiica acestuia a împlinit 22 de ani, ocazie cu care Dragoș Pătraru a prezentat-o și fanilor săi din mediul online.

În primii ani ai tinereții, Dragoș Pătraru o întâlnea pe Monica, femeia care avea să îi devină soție. Pe vremea când avea 22 de ani, jurnalistul a decis să se căsătorească. De 24 de ani, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună doi copii: Robert și Andreea. Acum, aceștia au ajuns la vârsta maturității și își fac părinții mândri.

Deși Dragoș Pătraru se află în lumina reflectoarelor, familia lui a stat departe de ea. Rare sunt momentele în care jurnalistul postează câte o fotografie cu familia sa, iar de obicei face asta doar atunci când este ziua lor de naștere pentru a le urma „La mulți ani”. La fel s-a întâmplat și recent, atunci când jurnalistul i-a luat prin surprindere pe urmăritorii săi din mediul online cu o fotografie în care apare alături de fiica lui.

Andreea și-a sărbătorit ziua de naștere, așa că momentul a fost marcat de Dragoș Pătraru conform tradiției. Tânără a împlinit 22 de ani și a fost sărbătorită așa cum se cuvine. Așa cum spuneam, tatăl Andreei nu s-a dezis nici de această dată și a postat în mediul online o fotografie tată-fiică, pe care a însoțit-o de mesajul: „Andreuca. Fată bună. 22”

Fanii din mediul online nu au ezitat și au apreciat imediat fotografia. Aceștia i-au urat la rândul lor Andreei toate cele bune și au complimentat-o pe tânără.

Fiica lui Dragoș Pătraru a ajuns la vârsta de 22 de ani și pare că vrea să îi calce pe urme tatălui său. Se pare că tinerei îi place lumina reflectoarelor și se gândește să înceapă o carieră în televiziune, însă pentru moment nu și-a găsit cu adevărat chemarea.

„Ea poate are ceva în zona asta a televiziunii, îi place să fie văzută, observată, dar trebuie să-şi descopere o pasiune adevărată în domeniu, nu s-o facă pentru că o fac eu sau pentru că aş putea eu s-o sprijin. Singura lecţie pe care le-am predat-o amândurora şi la care eu ţin foarte mult e că în viaţă trebuie să faci doar ce-ţi place”, declara în urmă cu ceva timp Dragoș Pătraru.