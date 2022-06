Cum arată femeia care a supraviețuit erupției unui vulcan în urmă cu trei ani

Stephanie Browitt este numele celei care a reușit să supraviețuiască în urma unei erupții a unui vulcan din Noua Zeelandă. Victima și-a scos pentru prima dată masca medicinală, după trei ani de tratamente.

În luna decembrie a anului 2019, vulcanul din Noua Zeelandă a erupt, surprinzând-o pe Stephanie Browitt, în tip ce se afla în vacanță. Femeia a ajuns de urgență la spital cu răni foarte mari, însă medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața.

Femeia care a supraviețuit în urma erupției unui vulcan, face dezvăluiri neașteptate

Coșmarul victimei a început pe data de 9 decembrie 2019, când și-a dorit să aibă parte de o vacanță minunată alături de sora sa. Stephanie Browitt a făcut parte dintre persoanele care au reușit să supraviețuiască acestui fenomen natural, însă tatăl și sora sa nu au avut parte de același noroc. Deși a suferit arsuri pe 70% din corp și și-a pierdut degetele de la ambele mâini, femeia a reușit să rămână în viață.

Acum, la aproape 3 ani de la incident, victima a putut să se uite din nou în oglindă și să descopere că a rămas cu urme adânci din cauza arsurilor. De-a lungul celor trei ani, femeia a fost nevoită să poarte o mască medicinală, care i-a protejat chipul. Aceasta a povestit că a avut parte de o recuperare grea, mai ales că a fost nevoită să învețe din nou cum să mănânce, cum să se ridice și cum să meargă.

„Este emoționant și înfricoșător! Am crezut că ziua aceasta nu mai vine niciodată. Văd o persoană care a trecut prin atât de multe încercări în viață. Văd o persoană foarte chinuită. A fost un drum lung până aici. Sunt mai puternică, mai tare ca niciodată. Am învățat că lupta pentru supraviețuire este un lucru real. Nu știam cp am această putere de a lupta zi de zi ca să fiu în viață”, a spus Stephanie, după ce și-a dat masca de protecție jos, în timp ce își privea chipul într-o oglindă.