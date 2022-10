Cum arată femeia cu cea mai mare gură din lume? “Are 14,5 cm”

Samantha Ramsdell (32 de ani) a devenit virală pe rețelele de socialiare și se mândește cu cea mai mare gură din lume. Americanca a intrat în Cartea Recordurilor cu o gura ce măsoară 14, 5 cm.

Dacă despre unele femeie se spune că au gura mare, ei bine, Samantha a doborât, la propriu, orice record. Povestea americancei este de-a dreptul incredibilă.

Până să devină femeia cu cea mai mare gură din lume, la propriu, Samantha s-a confruntat cu răutatea și prejudecățile oamenilor. Încă din copilărie, americanca a simțit cum este marginalizată și arătată cu degetul din cauza dimensiunii gurii sale.

Vezi și: NICI CHILOȚEII NU-I VEȚI MAI VEDEA PE EA! SIMONA TRAȘCĂ ȘI-A FĂCUT CONT DE ONLYFANS ȘI PROMITE FOTOGRAFII INCENDIARE! PE PRIMA A POSTAT-O!

„Am crescut gândindu-mă că acesta este un defect și fiind foarte nesigură în legătură cu gura mea. Bineînțeles, am fost poreclită în copilărie și, știți, era ceva de care eram conștientă.

Întotdeauna îmi puneam corector peste buze și nu purtam niciodată ruj, pentru că nu voiam să accentuez dimensiunea gurii mele”, a spus Samantha.

Cum arată femeia cu cea mai mare gură din lume

Citește și: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CORPUL UNEI FEMEI DACĂ NU FACE AMOR MULT TIMP. LA CE RISCURI SE EXPUNE

Cu timpul, tânăra a reușit să treacă peste prejudecățile oamenilor, iar de curând a decis să se facă vizibilă și pe rețelele de socializare. Gura Samanthei a devenit virală pe Tik Tok, chiar dacă expunerea în mediul online a fost ca o joacă.

În scurt timp au venit tot mai multe propuneri din partea producătorilor de emisiuni televizate, dar, poate, cea mai important a fost cea din partea Guinness World Recors, însă, drumul spre recordul mondial nu a fost ușor.

Ca să devină femeia cu cea mai mare gură din lume, Samantha a trebuit să completeze trei pagini de documente, să recruteze un martor, să obțină un bilet de la medic, care să dovedească faptul că nu și-a modificat niciodată gura prin intervenție chirurgicală și să găsească un dentist calificat care să-i măsoare gura cu un instrument specific, aprobat de Guinness.

„Întotdeauna am știut că am o gură foarte mare, dar nu m-am gândit niciodată că voi obține un record mondial Guinness pentru ea, așa că este foarte tare. Are 14,5 centimetri în lățime…

Pentru mine, a primi recunoașterea din partea Cărții Recordurilor este modul în care pot să le arăt celor care râdeau de mine că, într-adevăr, am o gură mare, însă, măcar este cea mai mare din lume“, a mai spus americanca.

Susa foto: TikTok