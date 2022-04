Cum arată fiica cea mare a lui Florin Busuioc: ”Sunt un tată fericit!”

Florin Busuioc se mândrește cu cele două fete superbe pe care le are împreună cu soția lui, Liliana.

Recent, celebrul actor a fosr surprins în oraș alături de fiica lui cea mare, Natalie Busuioc, la premiera filmului “Secretul lui Zorillo”, o comedie spumoasă în care are rol de fierar și joacă alături de Alin Panc, Văru Săndel, Cosmin Seleși, Laura Cosoi și multe alte nume cunoscute, potrivit Click!.

Natalie are părul lung, ochii căprui și a venit îmbrăcată într-o ținută casual – elegantă la premiera tatălui său, într-un sacou negru și o pereche de jeans de culoare albastru deschis. Machiajul a fost unul de zi, atât cât să-i pună în evidență trăsăturile. Nici Busu nu s-a lăsat mai prejos și a purtat o ținută casual, formată dintr-o cămașă simplă și niște blugi închiși la culoare. Puteți vedea imagini cu cei doi AICI.

Cei doi au o relație frumoasă, bazată pe încredere și voie bună. Se pare că vedeta ProTV nu le-a impus restricții fetelor sale, Natalie și Catinca, acestea fiind cuminți și ascultătoare. ”Nu au restricții, dar ele știu că buna cuviință este să vină la ore decente acasă. Cea mică nu ne face probleme, are doar 13 ani, iar cea mare, nici ea nu ne-a creat vreo problemă. Sunt un tată fericit!”

Cum va petrece Florin Busuioc de sărbători

„Luni, după duminica de Paște, o să plecăm pe la țară și cam asta e tot ce fac. Nu am preferințe prea mari. Mi-ar plăcea să mănânc un pic de miel, pasca îmi mai place și, bineînțeles, ouăle roșii sunt nelipsite. De 1 Mai nu cred că o să am vacanță, am câteva zile libere după Paște, o să mergem la țară, cum ziceam, după care vacanțele încă nu sunt foarte planificate”, a declarat Busu.

CITEȘTE ȘI: DE NECREZUT! CE SALARIU ARE, DE FAPT, FLORIN BUSUIOC LA PRO TV