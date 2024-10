Cum arată fiica lui Sorin Brotnei de la Asia Express. Artistul este topit după Ivana!

Sorin Brtonei (43 de ani) se bucură de o familie superbă. În urmă cu șapte ani, fostul membru al trupei Akcent s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Ramona. Un am mai târziu, cei doi au devenit părinții unei fetițe minunate pe care au numit-o Ivana. Concurentul de la Asia Express este un tată extrem de mândru și se implică atent în creșterea micuței sale care îi seamănă leit.

Sorin Brotnei a devenit cunoscut pe când avea doar 21 de ani, fiind parte din celebra trupă românească Akcent. Ulterior, el a renunțat la cariera muzicală și a înființat o clinică de consiliere pentru cei care doresc să-și facă transplant de păr. Recent, a revenit în atenția publicului după ce a acceptat provocarea Asia Express 2024. El face echipă cu nașul său, Nicolai Tand.

După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, Sorin Brotnei s-a preocupat de familia sa. Fostul membru al trupei Ackent este căsătorit de 7 ani cu Ramona, aleasa inimii sale. În 2018, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, iar viețile lor s-au schimbat complet.

Sorin Brotnei are cu ce să se mândrească! Ivana este o fetiță minunată, foarte ascultătoare. De asemenea, este de o frumusețe răpitoare. Are ochii albaștri și un păr blond superb. Pare a fi o păpușă.

Micuța a moștenit trăsăturile tatălui său. În urmă cu ceva timp, concurentul de la Asia Express a publicat o imagine cu el pe când era copil pentru a le arăta oamenilor cât de mult îi seamănă Ivana. Fotografia a fost însoțită de mesajul „Eu la 2 ani vs Ivana la 2 ani”.

Sorin Brotnei este foarte fericit alături de soția sa, Ramona. Norocul i-a surâs în dragoste, iar acum se poate bucura de o familie împlinită. În urmă cu mai mult timp, concurentul de la Asia Express a povestit cum și-a cunoscut partenera de viață.

„Cu soţia mea e o poveste faină aşa, noi ne-am cunoscut într-un loc foarte neaşteptat, ea a venit cu un membru al familiei ei pentru un consult la clinica de transplant de păr pe care o manageriez. După 5 minute eu am fost fascinat de ea, mi-a plăcut atat de mult, coicidenţă facea că la momentul respectiv nu eram cu nimeni şi puteam linistit sa încerc să fac ceva.

La un moment dat în timpul consultului când mi-am dat seama că de fapt persoana cu care venise nu era soţul ei, pentru ca aşa am avut impresia în primă fază, cand mi-am dat seama ca e un membru al familiei, am început așa, cu o glumă, cu două. Ea era foarte cerebrală, verticală nu a răspuns sub nicio forma glumelor mele.”, a povestit Sorin Brotnei pentru sursa menționată mai sus.