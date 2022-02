Cum arată Inoke, fata cea mare a lui Cabral. Tânăra a rupt o perioadă legătura cu tatăl ei

Cabral este prezentatorul emisiunii “Ce spun românii” de la Pro TV și tatăl a trei copii: Inoke, Namiko și Tiago. Fiica lui cea mare este de o frumusețe orbitoare și poate încerca oricând o carieră de model.

Inoke este fiica lui Cabral din căsătoria cu Luana Mitran. Fata a rămas în grija mamei după ce părinții au divorțat. În vârstă de 19 ani, tânăra este foarte frumoasă. Este înaltă, are părul creț și ochi superbi.

Încă de la patru ani și-a anunțat familia că nu vrea să devină persoană publică. Inoke este o fată modestă și cu rezultate foarte bune la școală. În prezent, este plecată la studii, în străinătate.

Inoke, supărată pe tatăl ei

În clipa de față, Inoke are o relație bună cu tatăl ei, după ce o perioadă nu și-au vorbit. Anul trecut, în luna mai, Cabral mărturisea că tânăra este supărată pe el.

“Sunt pe lista neagră aici, la fata cea mare, că e supărată pe mine și nu comunicăm. Așa sunteți voi când sunteți… Are 18 ani, face 19. Nu sunt popular, nu sunt ce trebuie la casa omului. Da, știe, a aflat, că Andreea Ibacka este însărcinată. O să aflăm dacă are vreo reacție. E perioada aceea dificilă în viață…”, a declarat Cabral în emisiunea “Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Ulterior, relația dintre ei a intrat pe făgașul normal. “A fost supărată trei săptămâni. Poate de afară se vede cumva… acasă e bine totul, dar îți mulțumesc pentru cum ai gândit”, a fost răspunsul oferit de Cabral unui fan, pe o rețea socială.

Cabral și Luana Ibacka au divorțat în 2005

Luana Ibacka a devenit soția lui Cabral în anul 2000. Blonda este cu 10 ani mai mare decât prezentatorul de la Pro TV și în timpul mariajului lor a apărut o fetiță, Inoke, care acum are aproape 19 ani.

“Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas gravidă şi ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, dar, la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nicio legătură cu vârsta”, declara Luana în noiembrie 2018.

După divorț, Cabral și-a refăcut viața alături de actrița Andreea Pătraşcu, actuala Andreea Ibacka. Cei doi au împreună doi copii, Namiko și Tiago.