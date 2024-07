Cum arăta Marcel, ispita de la Insula Iubirii, în 2018. Nu-l recunoști fără barbă și tatuaje!

Marcel Andrei se află printre ispitele masculine de la Insula Iubirii 2024. Tânărul în vârstă de 31 de ani are o poveste de viață impresionantă – pentru o perioadă, a lucrat în armată, apoi a realizat că profesia nu i se potrivește. Motiv pentru care a renunțat și a luat-o de la zero. Acum, și-a asumat rolul de ispită, iar pentru 21 de zile se va afla în Thailanda, acolo unde va testa relațiile concurenților. În urmă cu câțiva ani, abia îl recunoșteai pe tânăr: în 2018 nu avea nici barbă, nici tatuaje!

Marcel Andrei este un tânăr în vârstă de 31 de ani care îndeplinește rolul de ispită masculină la Insula Iubirii, sezonul 8. Telespectatorii au avut ocazia să afle mai multe detalii despre ispitele masculine și feminine încă din primele ediții ale acestui sezon. Rând pe rând, ispitele s-au prezentat în fața cuplurilor care sunt testate în Thailanda.

Cum arăta Marcel, ispita de la Insula Iubirii, în 2018

În centrul atenției se află ispita masculină în vârstă de 31 de ani. Ispita Marcel are o poveste de viață impresionantă. Bărbatul a ales să profeseze în armată, însă a realizat că acest lucru nu i se potrivește, motiv pentru care a renunțat ulterior. A luat-o de la zero, alegând o altă direcție profesională. Odată ajuns în emisiunea de la Antena 1, bărbatul s-a simțit atras de concurenta Maria. La momentul actual, telespectatorii au observat că tânărul are corpul acoperit de tatuaje și poartă barbă. Însă, în urmă cu câțiva ani, abia recunoșteai ispita masculină!

Marcel a fost rapid remarcat de concurentele de la Insula Iubirii 2024, iar prima impresie a fost creată de aspectul fizic și carisma pe care o transmite. Încă din prima ediție a acestui sezon, bărbatul s-a prezentat drept „Maluma Baby”, fiindu-i remarcate anumite trăsături. Însă, tânărul a trecut printr-o transformare uluitoare în ultimii ani. De pildă, în anul 2018, tânărul nu avea nici barbă, nici tatuaje. După ce a renunțat la cariera în armată, bărbatul a plecat în Insulele Canare. Acolo, lucrează ca barman și chelner într-un restaurant de lux.

