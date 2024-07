Iustina face praf ispitele de la Insula Iubirii. Pe Maria a jignit-o cel mai grav: „Toate arată…” VIDEO

Un nou sezon Insula Iubirii a luat startul, iar scânteile s-au aprins încă din primele episoade. Cele cinci cupluri au cunoscut ispitele, iar reacțiile uneia dintre concurente după ce le-a văzut pe cele care îi vor ispiti partenerul au fost uluitoare. Deși de față cu toată lumea le-a complimentat, Iustina, partenera lui Cornel, nu a ezitat să dea cărțile pe față la testimoniale. Tânăra le-a făcut praf pe cele 10 ispite feminine, iar cele mai dure săgeți au fost aruncate către ispita Maria.

Cornel și Iustina par să formeze unul dintre cele mai savuroase și explozive cupluri de la Insula Iubirii. Tânăra de 26 de ani pare că este cât se poate de sigură pe ea și pe relația ei și nu vede niciun pericol în ispite. Aceasta este sigură că partenerul său nu o să cedeze tentației, mai ales având în vedere că tentația nici nu există, din punctul ei de vedere. Iustina le-a luat la bani mărunți pe ispite și le-a desființat.

Atunci când cuplurile au cunoscut ispitele feminine, Radu Vâlcan a rugat-o pe Iustina să ofere o primă impresie despre cele 10 fete care o să locuiască alături de Cornel. Ei bine, în fața tuturor, tânăra a fost diplomată și a apreciat frumusețea ispitelor.

Însă, ulterior, la testimoniale, Iustina nu s-a mai abținut și a dat cărțile pe față. Aceasta le-a desființat pe ispite și s-a arătat cât se poate de încrezătoare în forțele sale. Iubita lui Cornel pare să considere că restul fetelor sunt sub ea, așa că este sigură că în relația ei nu se poate băga nicio ispită.

„Toate arată la fel. Adică toate fetele sunt urâte, toate ispitele. Am zis și eu la mișto că sunt frumoase. Mai ales ispitele cu care a stat Cornel. Deci eu când le-am văzut pe fetele alea două, am spus Doamne, nu că am încredere. Ci am cea mai mare încredere în mine. Eu eram peste fetele astea pe care Cornel le-a ales să stea de vorbă cu ele sau cine știe ce au mai făcut ei, au stat la răsărit, inimioare pe plajă.

Nu sunt geloasă acum, sinceră să fiu. Chiar nu sunt deloc geloasă, că nu am pe cine să fiu. Pe fetele alea nu pot să fiu geloasă. Nu mi-au plăcut, eu eram ispita acolo, nu ele. Eu arătam mai bine decât toate ispitele de acolo. Eu puteam să fiu ispita supremă în seara aceasta. Nu că mă laud eu acum, din neîncrederea mea în încrederea pe care mi-am dat-o în seara aceasta, când le-am văzut pe ele, e un lucru bun”, a dezvăluit Iustina, la testimoniale.