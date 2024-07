Adevăratul motiv pentru care Iustina Loghin l-a iertat pe Cornel după ce a înșelat-o. A spus-o, în direct, la TV!

Cornel Luchian, concurentul de la Insula Iubirii, a recunoscut faptul că a călcat strâmb în relația cu Iustina Loghin. Deși acest aspect nu este tolerat în multe relații, partenera lui a decis să îl ierte și să îi mai ofere o șansă. Care a fost, însă, motivul din spatele deciziei de a-l ierta? Iată detaliile mai jos, în articol.

În cadrul emisiunii Insula Iubirii, concurenții își expun nemulțumirile față de parteneri, dar și diverse situații și experiențe pe care le-au trăit. Printre cei care au ales să facă dezvăluiri se numără Iustina Loghin și Cornel Luchian. Cei doi îndrăgostiți au venit în show-ul de la Antena 1 pentru a-și testa relația și pentru a afla dacă vreunul dintre parteneri pică în mrejele ispitelor. Tânăra în vârstă de 26 de ani a dezvăluit în emisiune că partenerul ei, în trecut, a călcat strâmb.

Vezi și CUM ARĂTA IUSTINA LOGHIN DE LA INSULA IUBIRII, ÎNAINTE DE OPERAȚIILE ESTETICE FĂCUTE CADOU DE CORNEL LUCHIAN. TRANSFORMAREA E ULUITOARE!

Vezi și CE NU S-A VĂZUT LA INSULA IUBIRII SEZONUL 8. SCENE NEDIFUZATE: „VREA SĂ FIE BĂRBAT. PARE INOFENSIV, DAR NU E”

Concurentul de la Insula Iubirii a recunoscut faptul că i-a fost infidel partenerei sale. Deși a călcat strâmb în relația amoroasă, Iustina Loghin a decis să îi mai ofere o șansă. Așa că l-a iertat pe bărbat și s-au împăcat. Pentru cuplu va fi testul suprem. Cornel Luchian susține că își iubește partenera de viață, însă, spune el, rezistă cu greu în fața tentațiilor feminine. Cei doi tineri au plecat în Thailanda cu două luni înainte de nuntă. Fără să aibă certitudinea că se întorc împreună, au stabilit toate detaliile marelui eveniment: data nunții, rochia de mireasă, localul pentru petrecerea de nuntă, dar și alte aspecte. Conform informațiilor care apare în spațiul public, cei doi s-au întors împreună în țară, apoi au făcut nunta.

Totuși, concurentul de la Insula Iubirii a susținut că au existat acte de infidelitate. Chiar și așa, partenera lui l-a iertat și i-a oferit o a doua șansă. Dezvăluirile au fost făcute la primul bonfire. Atunci, Iustina Loghin a mărturisit că iubitul ei a ținut legătura cu fostele prietene. Totodată, atunci când tânăra a plecat la Istanbul pentru o intervenție estetică, bărbatul a călcat strâmb. Iustina își dorește un viitor alături de bărbatul pe care îl iubește, motiv pentru care a luat decizia să vină la Insulă, pentru a testa relația. Totul, chiar înainte de nuntă! A mărturisit că este un bărbat cu multe calități și o face să se simtă împlinită.

„Pentru că ai foarte multe calități, pentru că ai făcut foarte multe lucruri pentru mine, pentru că lângă tine mă simt fericită și iubită. Și așa am trecut peste ce ai făcut tu. Pentru că lângă tine mă simt bine”, a spus tânăra.

„Am ajuns la Istanbul, totul bine și frumos până când mi-au scris două fete, după ce Cornel a început să le dea mesaje. Le-a chemat aici, în casa noastră, în patul nostru. El a insistat, a dat detalii unde stă el. Am vrut să închei relația atunci, am zis că nu pot așa ceva. (…) Dar am reușit să trec peste, pentru că nu a fost ceva atât de grav”, a spus concurenta.