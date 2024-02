Cum arată Maria Sharapova după retragerea din tenis. Fostul nr 1 arată perfect VIDEO

Au trecut 4 ani de când Maria Sharapova (36 de ani) s-a retras din lumea sportivă. Deși nu a mai jucat niciun meci oficial pe terenul de tenis, rusoaica nu a renunțat definitiv la sport. Cum arată și cu ce se ocupă acum fostul lider mondial.

Maria Sharapova și-a anunțat retragerea din tenis în anul 2020. După o intensă și amănunțită introspecție a propriilor trăiri și stări emoționale, fostul lider mondial a luat o decizie bazată strict pe ceea ce a simțit. La vremea respectivă mărturisea că nu mai are niciun fel de motivație ca sa continue să joace în turnee, principalul motiv pentru care a agățat racheta în cui fără regrete, la doar 33 de ani.

„Înainte de a-mi anunţa retragerea mi-am pus de mai multe ori o întrebare. Am ‘săpat’ în interiorul meu, să văd ce îmi spune corpul şi mintea mea. Am avut în jur mulţi oameni care au vrut să mă ghideze în direcţia corectă, dar până la urmă a trebuit să iau o decizie bazată pe sentimentele mele. Mi-am dat seama că încă mă aflam sub lumina reflectoarelor, dar nu pentru ceea ce făceam în tenis. Îmi pierdusem entuziasmul de a juca la turnee”, spunea Sharapova, într-un interviu pentru Inc. Magazine.

Maria Sharapova nu a renunțat definitv la tenis

Deși a renunțat să mai practice sport de performanță și în anul 2022 a devenit pentru prima dată mămică, Maria Sharapova nu a renunțat definitiv la sport. De altfel, se poate spune că, unul dintre secretele tinereții fără bătrânețe este disciplina la care nu a renunțat după ce nu a mai intrat pe terenul de tenis. Rusoaica se antrenează zilnic pentru a se menține în formă.

Destul de activă pe social media, Maria Sharapova le-a împărtășit urmăritorilor săi cum decurge un antrenament de forță specific feminin. În timp își privea evoluția, fostul lider mondial a adaufat în descrierea imaginilor că: „N-am crezut că va trebui să mai fac astfel de lucruri după retragere.”, a scris Maria Sharapova pe Instagram, în dreptul imaginilor în care trage de fiare.

Rusoaica are în palmares 5 titluri de grand slam, două de French Open (2012 și 2014, a cucerit 36 de trofee de simplu, este medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra (2012), câștigând sume importante din tenis – peste 38 de milioane de dolari. Fostul lider mondial s-a retras din tenis după Australian Open 2020 – unde a pierdut încă din primul tur cu Donna Vekic – scor 3-3, 4-6.