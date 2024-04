Cum arată Mariah Carey la 55 de ani! Legenda muzicii pop a ajuns de nerecunoscut. Poate fi confundată cu o puștoaică. FOTO

Mariah Carey și-a uimit fanii cu noua sa apariție. Frumoasă cântăreața și-a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare exact ca o puștoaică.

Mai sexy și mai voluptoasă ca oricând, artista celebră pentru hitul său ”All I want for Christmas is you” și-a revenit complet din punct de vedere al siluetei, după ce câțiva ani a avut mai multe kilograme în plus. Oricum acestea n-au deranjat-o prea tare, căci Mariah Carey nu renunță la fustele scurte, indiferent cât de groase sau subțiri îi sunt picioarele.

Pentru a sărbptori ziua sa de naștere, vedeta pop a împărtășit un selfie uimitor pe Instagram, în care arăta absolut strălucitoare și ca și cum s-ar fi bucurat de toate vibrațiile pozitive ale zilei sale.

Cum a reușit Mariah Carey să întinerească cu 20 de ani

La cei 55 de ani ai săi, diva pare că radiază și a devenit din ce în ce mai îndrăzneață, după ținutele pe care le abordează în ultima perioadă. Odată cu transformarea sa fizica, Mariah Carey a ales de ziua ei să poarte o o rochie cu paiete, foarte mulată, care îi scotea în evidență formele voluptoase ale cântăreței, semn că pentru aceasta aniversarea zilei de naștere este o reală sărbătoare.

Mai mutl decât atât, într-o declarație pe care a dat-o cu ocazia altei zile de naștere, diva a mărturisit:

,,Eu nu am zile, am aniversări. Și am observat că oamenii care decid să nu aibă zile de naștere, pur și simplu nu le au.”, a mărturisit diva.

De asemenea, ceel mai recent, cântăreața a avut o apariție publică spectaculoasă la Premiile Grammy din februarie 2024. Aici Mariah Carey a urcat pe scenă și i-a acordat trofeul lui Miley Cyrus pentru ”Cel mai bun artist pop”. Preferința artistei pentru glam este evidentă, căci și cu această ocazie a fost strălucitoare și răvășitoare!

Simbolul R&B este, de asemenea, printre nominalizații pentru clasa Rock and Roll Hall of Fame din acest an. Starul pop, împreună cu Cher, Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Lenny Kravitz, Ozzy Osbourne, Sade și alți câțiva au fost anunțați ca muzicieni eligibili pentru a fi nominalizați. După ce nominalizările au fost anunțate în februarie, Carey a postat pe Instagram pentru a împărtăși cât de „încântată” a fost să fie recunoscută. Cântăreața „Always Be My Baby” a împărtășit o imagine cu toate nominalizările, o fotografie solo cu ea însăși și și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce trăiește:

,,Sunt mai mult decât entuziasmată și încântată să fiu printre acești nominalizați legendari pentru includerea în Rock & Roll Hall of Fame din acest an”, a scris ea. ,,Felicitări tuturor! @rockhall.”, a descris vedeta.

