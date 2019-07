Cum arată Miki de la K-pital în costum de baie, la 46 de ani. Nu o să îți vină să crezi

Chiar dacă are 46 de ani, Miki, fosta solistă a trupei K-pital nu își arată vârsta. Artista este într-o binemeritată vacanță și chiar dacă se bucură de timpul liber, nu uită să își țină la curent fanii cu fotografii pe rețelele de socializare.

În vârstă de 46 de ani, Miki este într-o formă fizică de invidiat. Are un trup cu forme voluptuoase, care atrag imediat atenția. De altfel, în costum de baie, cântăreața este o apariție extrem de sexy.

“Nu îmi găseam locul în lumea asta!”

După o perioadă în care s-a bucurat de mare succes, Miki a decis să stea o vreme departe de lumea showbiz-ului românesc, deși a continuat să cânte.

„Am avut o pauză mondenă, cum ar veni, și de TV. Dar eu activitate muzicală am avut. Am făcut o pauză pentru că nu prea îmi găseam locul în lumea asta, pe TV, ce se întâmpla, cum se întâmpla. În toată această perioadă am cântat, doar că nu am apărut la televizor. Atâta tot. Mi-a lipsit showbiz-ul. Am făcut o pauză, dar mi-a fost prielnică, m-am încărcat și acuma gata sunt. Clar revin cu forțe proaspete”, a declarat Miki.