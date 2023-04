Cum arată Monica Ene, ex-Angels. Viaţa ei s-a schimbat radical după ce a renunțat la muzică

Monica Ene a devenit cunoscută publicului la doar 13 ani. La vremea respectivă, alături de cealaltă jumătate a trupei Angels, reuşea să pună în scenă spectacole care au rămas şi acum în amintirea oamenilor. După destrămarea trupei, Monica a decis să renunţe la cariera sa muzicală pentru a-şi dedica timpul familiei. În cadrul unui interviu recent, cântăreaţa a dezvăluit cum arată în prezent viaţa ei.

Monica Ene s-a bucurat de succes alături de colega ei, Raluca, la începutul anilor 2000. Costi Ioniță a fost cel care a crezut la acea vreme în calitățile lor vocale.

În prezent Monica are 36 de ani și o fiică, pe nume Maria. Artista a decis să renunţe la cariera ei şi s-a căsătorit la vârsta de 21 de ani. Din nefericire, lucrurile nu au mai funcţionat între cei doi, iar după un timp s-au despărţit. Pentru Monica a urmat o perioadă dificilă pentru că a fost nevoită să îşi crească singură copilul.

NU RATA: LE MAI ȚII MINTE? CU CE SE OCUPĂ ȘI CUM ARATĂ ACUM MONICA ȘI GABRIELA, GEMENELE ”CHEEKY GIRLS”

A încercat să îşi refacă viaşa, însă a fost dezamăgită, iar din acest motiv acum nu vrea să mai audă de iubire.

„Monica la 21 de ani a uitat că este puternică. Poate că nu m-aș mai fi măritat atât de tânără, dar asta ar fi însemnat nici pe Maria să nu o mai fi avut. De aici vine și dezamăgirea mea, și durerea mea de fapt. Nu ar fi trebuit să am așteptări, pentru că atunci când oferi totul, nu te aștepți ca la final să te doară, să fii rănită, atâta timp cât tu ai dat totul. Concluzia este că nu am fost suficientă.

Cred că nici azi nu sunt vindecată cu adevărat. Dezamăgirea a fost foarte mare și mi-e foarte greu acum să mă mai gândesc la o altă iubire, m-am obișnuit singură și am început să iubesc singurătatea cu tot ce vine ea. Nu știu dacă este un lucru bun, doar că nu mă simt în stare să mai iubesc, cu toate că îmi doresc, dar nu știu dacă am să reușesc”, a declarat Monica Ene, ex-Angels, pentru Fanatik.

Monica Ene, regretă decizia pe care a luat-o?!

Monica Ene a recunoscut că a fost nevoită să renunţe la carieră pentru că şi-a imaginat că nu o să reuşească să se ocupe de familia ei. De asemenea, artista spune că decizia nu i-a aparţiut în totalitate, iar dacă ar putea să o ia de la început, s-ar gândi mult mai bine înainte de a face acest pas.

„Am crezut că nu pot să le am pe amândouă, cu siguranță ar fi intervenit discuții, lipsa mea de acasă nu ar fi fost aplaudată și atunci am simțit că trebuie să fac lucrul ăsta ca să am liniște în familie. De multe ori uităm de noi ca femei și oferim totul, pe noi ne lăsăm undeva într-un colt și trăim doar pentru persoana de lângă noi, să fie ea bine, să fie ea fericită. Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș gândi mai mult la mine, pentru că am învățat că dacă eu nu sunt fericită, atunci nici copilul meu nu are cum să fie fericit”, a mărturisit Monica Ene, potrivit aceleiași publicații.