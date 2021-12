Cum arată nemachiată Lidia Buble, fosta concurentă de la “Asia Express”. “Nu suport să...”

În ultimul sezon al emisiunii “Asia Express”, Lidia Buble a arătat perfect, în principal datorită faptului că a putut folosi trusa de farduri. Recent, artista și sora ei, Estera, au arătat cum se realizează machiajul pe care îl purtau în fiecare zi.

Cu această ocazie, fanii au putut vedea și cum arată Lidia Buble fără strop de machiaj. Într-un tuturial filmat împreună cu sora ei, Estera, artista apare, la început, nefardată și este total schimbată față de aparițiile cu care ne-a obișnuit de-a lungul timpului, în special pe rețelele sociale.

Estera, de profesie make-up artist, și-a demonstrat priceperea pe chipul surorii sale și a arătat machiajul pe care artista îl purta zilnic la “Asia Express”.

“Acesta era machiajul pe care noi îl realizam în fiecare zi la Asia Express și de care ne-ați întrebat în nenumărate rânduri. Vă lăsăm aici lista cu produsele folosite”, spun, la început, surorile Buble.

“Tenul meu este hidratat, nu am nimic pe față, deci o să începem de la zero. Am o cremă și un ser de ochi”, spune, ulterior, Lidia.

Estera o completează imediat și prezintă o sticluță cu fond de ten Chanel, pe care nu ori fată și-l poate permite.

“Trebuie să spun că în Asia Express ai avut fondul acesta de ten, doar că este o nuanță mult prea închisă ca să o folosesc acum pe Lidi. Acum îl voi folosi pe acesta, de la Armani”, precizează Estera.

Lidia Buble, nemachiată. Cum arată artista

Pentru machiajul artistei, Estera a mai utilizat protecție solară, anticearcăn, pudră pulbere, pudră compactă, bronzer, gel pentru sprâncene, farduri pentru sprâncene, farduri pentru pleoape, mascara, creion de buze și ruj.

“Nu știu dacă fetele știu, eu urăsc o chestie atunci când vine vorba de machiaj. Nu suport să-mi pun iluminator pe față. Am o problemă cu asta de când mă știu. Nici la videoclipurile mele, nici la ședințele foto, nici în viața de zi cu zi. Cel puțin pe mine nu mă avantajează, mă face super-plinuță la față. Oricum, eu am o problemă cu camera, mă îngrașă foarte tare”, a spus Lidia Buble, în timpul tutorialului de make-up, potrivit click.ro.

Totul durează 26 de minute. La final, Lidia Buble apare machiată profesionist. Filmulețul a fost vizualizat de peste 180.000 de persoane.