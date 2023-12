Cum arată Oana, femeia care l-a cucerit pe Charlie Ottley. Jurnalistul britanic s-a îndărgostit de România și datorită ei

Charlie Ottley s-a îndrăgostit de România, însă nu oricum. Britanicul, care este regizorul celebrelor documentare Wild Charpahia și Flavors of Romania, a fost fascinat de Oana Mihai, cea care i-a devenit iubită și alături de care a început o nouă viață la marginea unui sătuc din Carpați. Care este povestea bărbatului care a devenit unul dintre ambasadorii neoficial ai țării noastre.

Povestea de dragoste dintre Charlie Ottley și Oana Mihai a început în anul 2012, când bărbatul a venit în România pentru a filma Wild Carpathia 2, povestea țării noastre. Britanicul este jurnalist, producător de film și un mare iubitor al naturii. Pasiunea pentru peisaje l-a adus și mai aproape de locul unde și-a cunoscut marea iubire.

Citește și: REALIZATORUL WILD CARPATHIA, CHARLIE OTTLEY, A FOST JEFUIT ÎN CENTRUL TIMIȘOAREI ÎN TIMP CE FILMA UN DOCUMENTAR

Jurnalistul a vizitat fiecare cătun al țării, de la crestele munților, până la cel mai sălbatic colț din Delta Dunării. De altfel, britanicul a devenit cel mai înfocat ambasador neoficial al României. Charlie Ottley se declară fascinat de tot ceea ce a descoperit aici, de la gastronomie, cultură și tradiții. Dar nu în ultimul rând de Oana, femeia alături de care și-a clădit viața pe care și-a imaginat-o.

Dintre toate frumusețile țării, Charlie a fost cucerit de zona Branului și a Brașovului. Îndrăgostit de România, Charlie promovează simplitatea vieții localnicilor, valorile autentice și sănătoase ale românilor. Jurnalistul a produs un film despre Grădina Carpaților, producție care este difuzată pe Netflix și BBC. Aventura a început în 2010, anul în care s-a decis să facă România faimoasă în întreaga lume.

”Am venit în România în 2010 să fac show-ul numit „Wild Carpathia”, în care voiam să arătăm că România are aceste peisaje minunate, care s-au pierdut în restul Europei. România are cea mai mare suprafață de păduri virgine din Europa, 2/3 din prădătorii de vârf sunt aici și cea mai mare biodiversitate de pe continet.

Asta m-a intrigat. Așa că am venit și asta a dus la apariția primei părți din „Wild Carpahtia”. Chiar am făcut o comparație între România și Scoția atunci, și am fost la casa Regelui Charles din Scoția, la Birkhall, unde am făcut și cu el un interviu, pentru că este foarte pasionat de România. Și i-am arătat peisajele din Scoția versus peisajele încă împădurite din România, ceea ce a dus la un contrast interesat și-n același timp am arătat frumusețile țării și de ce România e o destinație incredibilă!

Și de acolo totul a explodat! Am avut proiecții în 120 de țări, a fost tradus în 11 limbi. Apoi am făcut partea a 2-a, partea a 3-a, și așa mai departe. Și iată-mă aici, 13 ani mai târziu! Îmi petreceam așa de mult timp aici, promovând România – eram aici cam 9 luni pe an – așa că am decis că e mai logic să locuiesc aici decât în Anglia. Așa că proprietatea mea din Anglia e acum la vânzare, și e așa de vreun an. Dar prețurile scad rapid, așa că e destul de greu să mai vinzi o casă în Marea Britanie. Așa că mi-am cumpărat o fermă veche la munte în Șirnea, lângă Fudanta, pe care am restaurat-o, și m-am mutat de tot aici de 3 ani”, a declarat jurnalistul britanic la ȘTIU.