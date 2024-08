Cum arată Oana Roman fără pic de machiaj, la 48 de ani. „Eu sunt pe invers”

Oana Roman și-a surprins fanii cu ultima postare pe rețelele de socializare, în care s-a prezentat complet naturală și a împărtășit un mesaj despre aspectul ei fizic. Este extrem de mândră de cum arată la această vârstă și chiar are motive întemeiate să fie așa! Iată cum arată vedeta fără machiaj și fără filtre de înfrumusețare!

Oana Roman s-a postat pe rețelele de socializare fără machiaj și fără filtre de înfrumusețare, arătând complet naturală. Vedeta i-a surprins plăcut pe fanii săi de pe Instagram cu această apariție autentică.

Pe conturile sale de pe rețelele de socializare, Oana Roman s-a afișat fără machiaj și fără filtre, arătând complet naturală. Însoțind poza, vedeta a scris un mesaj despre aspectul ei fizic.

Oana a accentuat importanța unei rutine adecvate de îngrijire și a protecției solare, explicând că acestea sunt secretele pentru tenul ei sănătos la vârsta de 48 de ani.

„Nici un fel de filtre. Nici botox, nici fond de ten măcar. Doar SPF și BB Cream cu pigment. 48 de ani și 5 luni. Dar, nu m-am bronzat niciodată pe față și îmi aplic creme și am rutină zilnică, și dimineața și seara. Am riduri fine la ochi și dacă sunt odihnită, am mici pungi la ochi, căci da, eu sunt pe invers. Când dorm mai mult, sunt ușor umflată la față. Când sunt mai obosită, am fața impecabilă”, a fost mesajul publicat de vedetă pe Instagram.

Cum arată Oana Roman în costum de baie. Vedeta a slăbit considerabil în ultima perioadă

Nu cu mult timp în urmă, Oana Roman s-a prezentat în costum de baie, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus și aspectul său fizic. Cu toate acestea, vedeta a ignorat comentariile negative și a continuat să se bucure de felul în care arată.

În ultima perioadă, Oana a reușit să slăbească considerabil și să ajungă într-o formă de invidiat. Acum, ea se simte liberă să pozeze în costum de baie ori de câte ori dorește, fără a mai fi afectată de judecățile altora.

Cine este bărbatul cu care Oana Roman a plecat în vacanță

La începutul verii, Oana Roman a postat pe InstaStory o imagine cu un bărbat misterios, al cărui chip nu era vizibil. După publicarea acestei fotografii, vedeta a făcut declarații surprinzătoare.

„Să vă explic o treabă, dragilor ziariști, dragilor femei fără preocupări! Eu arunc momeli, pentru că îmi place să mă joc cu voi și voi le mușcați. Îmi place! Am spus și repet: viața mea privată este privată și va rămâne așa.

Dacă voi avea sau am o relație sau pe cineva, nu veți ști, nu o să apară nicio poză, nu o să pun nicio poză și nu o să știți nimic. Tot ce apare, dacă apare ceva, e doar o joacă și o momeală, ca să mă amuz și să mă distrez, dar adevărul din spate”, a fost mesajul scris de Oana Roman pe Instagram, la acea vreme.

