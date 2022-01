Cum arată partenerul ideal pentru Raluka: „Să fie bărbat, pentru că avem o problemă în ziua de azi, cu asta”

Raluka este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din ţară. Despre cariera sa se cunosc foarte multe lucruri, însă în ceea ce priveşte viaţa personală, cântăreaţa a fost mereu discretă. Recent, şatena şi-a deschis sufletul şi le-a povestit fanilor lucruri neştiute din intimitate.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Raluka a dezvăluit faptul că în prezent este o femeie singură. Întrebată cum arată bărbatul care ar putea să o cucerească, artista a explicat:„Bărbatul ideal trebuie să fie un om bun. Avem o problemă în ziua de azi, femeile au devenit independente și puternice, iar bărbații invers. Când sunt îndrăgostită, nu mi-e foame, nu mi-e somn, e cel mai frumos sentiment din lume. E ca un drog”, a mărturisit Raluka în cadrul podcast-ului.

De asemenea, artista a mărturisit că atunci când iubește, se dedică total celeilalte persoane, dar în acelaşi timp a vorbit şi despre infidelitate. Raluka recunoaşte că a înşelat şi crede că va mai face acest lucru: „Am făcut multe tâmpenii din dragoste, sunt impulsivă. Și mai sunt în stare, îmi asum aceleași lucruri atunci când iubesc. Am și înșelat! Și am impresia că o să mai înșel în viața mea”.

Raluka, dezvăluiri despre carieră

Acum se bucură de succes și este o cântăreață extrem de apreciată, însă Raluka a pornit de jos și a trecut prin multe până a ajuns la succes. Într-un interviu recent, vedeta a povestit că pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o de la o vârstă fragedă și încă de mică a participat la tot felul de concursuri și festivaluri. Mai mult, primul concert l-a susținut la vârsta de 12 ani, atunci când a cântat la o nuntă.

„Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos – cred că mă ajuta şi acustica atunci – şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte.

Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă. După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii îl ştiţi”, a declarat Raluka, pentru okmagazine.ro.

Sursă foto: Instagram