Cum arată penthouse-ul de 250.000 de euro în care au locuit Carmen Grebenișan și Alex Militaru. Unde se mută fosta concurentă de la Survivor după divorț

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au hotărât să o ia pe drumuri diferite, motiv pentru care trebuie să se mute separat. Celebra influenceriță a decis să se mute ea din penthouse-ul de 250.000 de euro. Apartamentul în care a locuit cu fostul partener are un design impresionant.

În urmă cu aproximativ 3 ani, Carmen Grebenișan și Alex Militaru s-au căsătorit. Cei doi au pornit împreună la drum și au dorit să aibă un loc al lor pe care îl numească ”acasă”. Așadar, și-au folosit economiile pentru apartament de tip penthouse. Influencerița îl cumpărase în anul 2020 și a scos din buzunar 250.000 de euro pentru el. Ulterior, au fost necesare și alte investiții pe care cuplul le-a făcut pentru a moderniza locuința.

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au ales elemente moderne pentru apartamentul lor, pereți având aspect de beton și detalii metalice. De asemenea, băile atrag atenția prin design-ul deosebit, cu duș walk-in și lavoare din piatră. Dormitorul și dressing-ul sunt și ele considerate ”piese de rezistență”. La etaj, se află o terasă superbă.

Vlad Crețeanu, un fotograf profesionist, a realizat mai multe imagini din casa în care Carmen Grebenișan a locuit cu Alex Militaru. Ulterior, el a explicat cum arată penthouse-ul, dar și elemente au ales cei doi foști parteneri.

Carmen Grebenișan și-a dorit foarte mult un apartament modern. Înainte de a se separa de Alex Militaru, fosta concurentă de la Survivor a mărturisit că amândoi au făcut sacrificii mari pentru a investi în locuință. Influencerița a renunțat la multe alte lucruri și, uneori, păstra lunar doar minimul necesar.

„Casa a fost cumpărată. Am găsit-o dintr-o greșeală. Am avut noroc. A fost la un preț bun. E un apartament de tip penthouse. Este mai ieftin decât ar fi trebuit să fie. Am investit destul de mult. Nu am făcut un calcul total. Am avut un cont în care puneam banii de fiecare dată când îmi intrau mie banii eu îi puneam acolo.

Pe toți, absolut toți, vă zic sincer, stăteam pe lună cu minimul necesar, voiam să investesc absolut tot. E o investiție comună. (…) Nu e o casă pe care să o vindem vreodată. (…) Nu am fost fană, genu ăsta de fată ca să-mi cumpăr genți, pantofi, mereu am investit în ceva.”, a spus Carmen Grebenișan la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.