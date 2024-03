Carmen Grebenișan a primit interdicție din partea soțului! A renunțat la un proiect important din cauza geloziei lui: „Nu eram sigur pe mine”

Carmen Grebenișan și Alex Militaru formează unul dintre cele mai apreciate cupluri. În mediul online, cei doi pare că au relația perfectă, însă se pare că realitatea este alta. Recent, aceștia au mărturisit că în relația lor au existat câteva probleme, principala dintre ele fiind gelozia exagerată a bărbatului. Temător și nu prea sigur pe sine, acesta s-a impus și nu și-a lăsat partenera să participe la un proiect de televiziune important. Cum au trecut cei doi peste geloziile excesive?

În urmă cu doi ani, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au făcut pasul cel mare, iar acum au o căsnicie cât se poate de fericită. Însă, lucrurile nu au fost mereu roz în relația celor doi. Aceștia au recunoscut, în cadrul unui podcast, că au avut de depășit numeroase obstacole și chiar s-au gândit să apeleze la terapia de cuplu. Una dintre cele mai mari probleme din relația celor doi a fost gelozia.

(CITEȘTE ȘI: CÂTE OPERAȚII ESTETICE ARE CARMEN GREBENIȘAN, DE FAPT. FOSTA CONCURENTĂ DE LA SURVIVOR ROMÂNIA A SPUS-O FĂRĂ OCOLIȘURI)

Carmen Grebenișan și-a făcut publică relația cu Alex Militaru la destul de mult timp după ce povestea de iubire începuse. Așa că aceștia au părut în ochii multora cuplu perfect, însă realitatea era alta, căci începuturile relație au fost destul de dificile.

Alex Militaru a mărturisit că pentru o bună perioadă a fost dominat de o gelozie excesivă, ce venea din lipsa de încredere în sine. Se pare că acesta era atât de gelos, încât nu și-a lăsat iubita să participe la Survivor România. Gândul că blondina ar sta departe de el, printre străini, aproape șase luni i s-a părut imposibil tânărului, așa că a decis să pună piciorul în prag și nu a lăsat-o să accepte invitația lansată de Pro TV.

Însă, după un an de la această interdicție pe care i-a impus-o partenerei, Alex Militaru a revenit la sentimente mai bune. Acesta a căpătat mai multă încredere în el și în partenera sa și a lăsat-o pe Carmen Grebenișan să plece de lângă el.

„Eram mai gelos. Nu eram sigur pe mine, eram mai mic. Prima dată s-a încercat să plece în emisiune, nu s-a putut în anul respectiv, iar a doua oară a reușit. Nu eram eu deschis atunci, la treaba asta. Nu s-a putut pentru că nu am fost eu de acord neapărat. Nu eram sigur pe mine, eram mai mic. Aveam impresia că o să plece. Eu sunt și acum vulnerabil”, a declarat Alex Militaru, în podcastul Mariei Vigheciu.

Deși în prezent episoadele de gelozie ale lui Alex Militaru au dispărut, cei doi nu pot spune că au relația perfectă, însă lucrează la asta. Carmen Grebenișan a mărturisit că s-au hotărât să apeleze la terapia de cuplu, dar și să aibă activități și vacanțe separați.

„Nu e neapărat o spaimă, a fost atunci, că am plecat totuși mult, cinci luni. Adică, oricine poate să se gândească la orice în cinci luni de zile, mai ales cu 0 contact. Acum o să plec (n.r. fără soț în vacanță) pentru că am decis asta și sunt anumite momente în cuplu pe care nu știi cum să le treci, chiar nu știi, oricine ai fi și oricâte informații ai avea. Având traume din trecut e greu să treci peste un lucru și am zis că s-ar putea să apelăm la un terapeut. Nu e de panicat, sunt alte lucruri la mijloc”, a declarat și Carmen Grebenișan.