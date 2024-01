Câte operații estetice are Carmen Grebenișan, de fapt. Fosta concurentă de la Survivor România a spus-o fără ocolișuri

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din țară, care se bucură de un succes enorm pe rețelele de socializare unde are milioane de urmăritori. A cunoscut succesul pe micile ecrane odată cu participarea la competiția Survivor, care a propulsat-o în atenția tuturor. Datorită felului ei de a fi, blondina a ajuns să fie îndrăgită de o mulțime de telespectatori. Toată lumea a văzut-o fără pic de machiaj în competiția din junglă și, cu siguranță, mulți au fost cei care s-au întrebat câte operații estetice are vedeta. Ei bine, blondina a vorbit fără perdea despre intervențiile pe care și le-a făcut de-a lungul timpului.

Carmen Grebenișan se numără printre influencerițele de succes de la noi din țară, fiind urmărită de milioane de fani pe rețelele de socializare. A atins culmile înalte ale succesului pe vremea când a participat la competiția Survivor și a fost la un pas să câștige concursul sportiv din Republica Dominicană. Blondina a cucerit publicul datorită felului ei sincer de a fi, pentru că ori de câte ori a avut ocazia și-a pus sufletul pe tavă. Cât timp a luptat în jungla dominicană, Carmen Grebenișan a apărut nemachiată și nearanjată, iar tenul și corpul ei au suferit schimbări imense.

CITEȘTE ȘI: CARMEN GREBENIȘAN SPUNE ADEVĂRUL DESPRE EVENIMENTELE DE LA SURVIVOR! PRIN CE A TRECUT CELEBRA INFLUENCERIȚĂ: „SUNT DESTUL DE ÎNSPĂIMÂNTATĂ”

Mulți au fost cei care s-au întrebat dacă vedeta are intervenții estetice și iată că răspunsul mult așteptat a venit. Carmen Grebenișan a recunoscut că a trecut de mai multe ori pragul medicului estetician, pentru diferite îmbunătățiri.

„Tocmai pentru a opri aceste speculații, am postat de curând un video pe contul meu de TikTok în care am vorbit despre toate. Așa cum spuneam, am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani. De asemenea, am acid hialuronic în buze și mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona respectivă, că îmi era destul de adâncită. Am botox în frunte și mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple”, a ținut să spună vedeta, pentru Viva.ro