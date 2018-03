Roxana Ionescu făcea, la începuturile ei în showbiz, pictoriale incendiare. Vedeta poza sexy, dar timpul a trecut, iar acum cea supranumită „Mama Natură” a renunțat la fotografiile în care aprindea imaginația bărbaților.

Roxana Ionescu este implicată într-o relație cu Tinu Vidaicu, de care s-a despărțit în trecut dar cu care s-a împăcat. ”Mama Natură” preciza, recent, că nu este logodită și că frumusețea relației sale nu ține de un inel.

“Am avut concediu o lună și am stat la Timișoara. Între noi este ceva puternic pentru că altfel nu ne-am fi împăcat de atâtea ori. Am avut câteva pauze pe durata relației. Când eram despărțiți, m-am gândit tot timpul la el. Ne-am împăcat de aproape un an. Acum ne înțelegem foarte bine. Am fost în Austria la schi, am luat niște cursuri pentru că Tinu se pricepe foarte bine. De când ne-am mutat împreună, i-am descoperit toată lenjeria.

Eu prefer să fac tot ce ține de casă pentru că sunt puțin obsedată. Dar recunosc că și el mă ajută, face cumpărături. Îmi place enorm să stea cu mine când gătesc. I-am cunoscut părinții, ei sunt mai nerăbdători ca noi să ne căsătorim. Dar noi nu grăbim. Nu vreau să fiu gravidă când nu suntem căsătoriți. Nu ne-am logodit, dar frumusețea relației nu ține de inel. Facem naveta între Timișoara și București”, declara Roxana Ionescu la un post de televiziune.