Cum arată Sarah Michelle Gellar, actrița din ”Buffy, spaima vampirilor”, la 46 de ani. GALERIE FOTO

În 1998, făcea ravagii cu acest rol emblematic al său, Buffy. Acum, la 46 de ani, Sarah Michelle Gellar arată la fel de bine ca-n tinerețe și se pare că ar fi găsit cheia succesului pentru un mariaj reușit.

În weekend, Sarah Michelle Gellar și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu o serie de fotografii uimitoare din vacanță, etalându-și silueta de invidiat într-un costum de baie care i-a scos în evidență formele de invidiat. Actrița, în vârstă de 46 de ani, renumită pentru rolul iconic al lui Buffy The Vampire Slayer, arată demențial!

Vedeta a ales să poarte un costum de baie negru, accesorizat cu ochelari de soare mari cat-eye și un colier auriu. Deși anii au trecut, Sarah Michelle Gellar poate fi oricând confundată cu o puștoaică. Nu de alta, dar pare să fi descoperit elixirul tinereții!

Citește și: SARAH MICHELLE GELLAR SE JOACĂ DIN NOU DE-A SEDUCŢIA! CE VA FACE FRUMOASA ACTRIŢĂ

Sarah Michelle, mai frumoasă ca niciodată. Actrița a dezvăluit secretul care o menține atât de tânără

În vacanța sa exotică, Sarah a fost însoțită soțul ei, Freddie Prinze Jr., marcând cea de-a 21-a aniversare de la nunta lor. Cei doi au o relație la fel de închegată ca-n tinerețe, deși s-au căsătorit în urmă cu 21 de ani, în 2002.

Sarah și Freddie, cuplul de durată de la Hollywood din anii ’90, s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale filmului de groază din 1997, I Know What You Did Last Summer. De la prietenie la o poveste de dragoste înfloritoare n-a mai fost decât un pas! Cei doi s-au îndrăgostit și și-au unit destinele în Mexic, în 2002.

Cei doi au devenit pentru prima oară părinți în 2009, atunci când Sarah a adus-o pe lume pe Charlotte Grace. În anul 2012, a venit pe lume și al doilea copil al cuplului, Rocky James. De-a lungul căsniciei lor, Sarah a vorbit deschis despre secretul unei căsnicii de succes:

,,Luați cele 10 minute – puneți telefonul jos. Beți o ceașcă de cafea împreună. Plimbați câinele seara împreună. Citiți o poveste cu copiii. Profitați la maximum de timpul pe care îl aveți. Suntem cu toții trași în atât de multe direcții, așa că asigurați-vă că, indiferent de situație, sunteți prezenți unul pentru celălalt.”, a explicat vedeta într-un intevriu din trecut.

Citește și: DEMI MOORE, APARIȚIE INCENDIARĂ LA EVENIMENTUL DOLCE&GABANNA DIN MILANO. LA 61 DE ANI, ACTRIȚA A TRAS TOATE PRIVIRILE ÎNTR-O ROCHIE COMPLET TRANSPARENTĂ

FOTO: Instagram și Shutterstock