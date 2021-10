Cum arată și cine este prima asistentă Tv transgender din România. A colaborat cu Iulia Albu

Prima asistentă Tv transgender se numește Andreea și a colaborat cu Iulia Albu în primele două ediții ale emisiunii „I.A. cu stil”. Andreea are 31 de ani, este pasionată de modă și de make-up. Aceasta s-a născut băiat, iar numele său era înainte Andrei.

Asistenta de la Antena Stars a povestit într-un interviu pentru Unica povestea vieții sale. Încă de la o vârstă fragedă prefera să se machieze cu fardurile mamei sale, deși nu era un lucru tocmai obișnuit pentru băieți.

„Nu cred că la 4-5 ani știi ce e aia sexualitate, ca să poți să alegi. Eu de când mă știu am spus că sunt fetiță și că mă cheamă Andreea. Îi luam mamei pantofii cu toc, pe ascuns, pentru că nu îmi dădeau voie să mă joc așa, dar eu mă machiam, mă jucam cu păpușile, asta era ceva normal pentru mine”, își începe Andreea povestea.

Andreea este din Buzău și încă de mică era pasionată de modă și stil.

„Mă uitam la Cerbul de Aur și eram fascinată. Prezentatoarele aveau niște ținute superbe, de gală, pe care mi le amintesc și acum. Mă inspirau și începeam să cos și eu rochii asemănătoare păpușilor. Bunica îmi dădea tot felul de cârpe și mă încuraja, spunea că o să devin creatoare de modă. Ce trebuie să înțeleagă oamenii este că eu sunt femeie, nu am ales să fiu femeie, așa m-am născut, doar că într-un corp nepotrivit. Sunt persoane care cred, în mod greșit, că e o boală psihică. Eu am făcut expertize psihologice și psihiatrice înainte de a face această schimbare, tocmai pentru a mă asigura că nu sufăr de vreo boală”, a explicat Andreea.

Mama ei a renegat-o când a aflat de sexualitatea sa

În timp ce tatăl a fost alături de ea ireproșabil, mama ei a pus-o la colt pentru alegerea făcută.

“Pe părinții mei i-am pus în temă cu situația mea abia când am împlinit 19 ani, pentru că până atunci nu am avut curaj. Tata a avut o reacție frumoasă, pentru care îi mulțumesc și îl iubesc din toată inima. Mi-a spus că știa din prima clipă, dar că a așteptat să mă maturizez și să îmi deschid eu sufletul în fața lui. Pe de altă parte, mama a avut o reacție foarte urâtă… Ea a plecat în Spania de când aveam eu 14 ani și nu s-a mai întors niciodată, astfel că relația se răcise. Chiar și așa, nu mă așteptam la cuvintele pe care mi le-a spus… Mi-a zis să mă duc la doctor, că am înnebunit, mi-a spus că o fac de rușine. Ne lăsase cu o grămadă de datorii, pe care a trebuit să mă chinui singură să le plătesc, ea nu m-a mai susținut financiar de la 15 ani. Dar nu o judec, am iertat-o și acum pot spune că îi mulțumesc și ei pentru că abandonul acesta m-a maturizat, a fost o lecție care m-a făcut să devin omul de astăzi”, a continuat asistenta de la „I.A. cu stil”.

Ea are o relație de 8 ani, însă preferă să-și țină viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor.

„Ne trăim povestea discret și decent, în intimitate. Am decis să îmi iau inima în dinți și să fiu eu cu adevărat, după discuția cu tatăl meu. Și bine am făcut, pentru că e o decizie pe care nu am regretat-o niciun moment”.

„Mi-a fost greu să fiu persoană trans în România până în momentul în care am decis să fiu cea mai bună variantă a mea. Adică până în momentul în care am început să ies așa cum sunt eu – femeie – și să mă prezint frumos și decent în fața oamenilor. Sunt o persoană deschisă și asta m-a ajutat pentru că mereu le-am explicat celor din jur tot ceea ce au vrut să știe despre mine”, mai povestește Andreea pentru sursa mai sus menționată.