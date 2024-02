Cum arată și cu ce se ocupă acum Dan Bordeianu, la 20 de ani de la apariția în telenovelele românești. Din ce își câștigă existența, de fapt

Dan Bordeianu (48 de ani) a câștigat popularitate încă din perioada în care a jucat în telenovelele românești, precum „Lacrimi de iubire” (2005-2006, 200 de episoade), „Numai Iubirea” (2004-2005, 100 de episoade) sau „Iubire ca în filme” (2006-2007, 200 de episoade). A fost partenerul de scenă al Adelei Popescu, ambii fiind îndrăgiți de public pentru modul în care au jucat în pelicule. Însă, cum arată și cu ce se ocupă actorul, acum, la 20 de ani de la aparițiile sale pe micile ecrane? Vezi mai jos, în articol, din ce își câștigă existența actorul!

Deși au trecut aproape două decenii de când a apărut pe micile ecrane, actorul nu a renunțat la pasiunea sa către arta cinematografică. Aspect care poate fi observat și în prezent. Dan Bordeianu a ales să investească, în continuare, în cariera sa și a colaborat cu regizori de prestigiu. De altfel, și-a îndreptat atenția către teatru, având apariții pe scenă.

Filmul „Libertate”, în regia lui Tudor Giurgiu, a fost lansat în anul 2023. Pelicula de 109 minute a fost prezentată în avanpremieră la Festivalul de film de la Sarajevo și, începând cu data de 6 martie 2024, va putea fi urmărit pe platforma Netflix. În film, Dan Bordeianu interpretează rolul maiorului Mantale. Din distribuție mai fac parte Cuzin Toma, Augustin Viziru, Andi Vasluianu, Mirela Oprișor, Iulian Postelnicu și Alexandru Papadopol.

În anul 2013, actorul a ales să se mute în Brănești, alături de soția și fiica sa, Teodora și Maria. Acum, locuiesc în casa în care a stat și tatăl lui. Locuința a fost construită, inițial, de părintele lui, între 1980 și 1990. După ce tatăl său s-a stins din viață, în 1997, a început să strângă bani pentru a renova casa. Detaliile le-a oferit în cadrul unui interviu.

„Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti.

A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră. Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând.

Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, mărturisea actorul pentru Formula As.