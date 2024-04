Cum arată și cu ce se ocupă Agatha Kuri, soția lui Mihai Gâdea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 20 de ani și au împreună o fiică

În ceea ce privește viața sa personală, Mihai Gâdea este extrem de discret. Puțini sunt cei care cunosc detalii despre soția sa și despre activitățile acesteia, împreună cu care are o fiică. Iată cum arată soția prezentatorului și cu ce se ocupă!

În timp ce în plan profesională, Mihai Gâdea este mereu în lumina reflectoarelor, în ceea ce privește viața sa personală, a ales să fie discret. Prezentatorul de la Antena 3 CNN este căsătorit de mulți ani cu Agatha Kundri, cu care are împreună o fiica. Cu toate că apar rar în public împreună, cei doi preferă să-și păstreze viața de familie departe de privirile curioase ale lumii.

Citește și: EXECUTAREA SILITĂ A POSTULUI ANTENA 3 ȘI A LUI MIHAI GÂDEA A RĂMAS ÎN PICIOARE. JUSTIȚIA I-A DAT DREPTATE LUI GABRIEL LIICEANU

Cu ce se ocupă soția lui Mihai Gâdea

Soția lui Mihai Gâdea, născută la Timișoara, este sociolog de profesie. A absolvit această specializare la Universitatea de Vest din Timișoara în 2004. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de mulți ani și au o fiică adolescentă pe nume Maisha Karina. La momentul nunții lor, fiica lor avea doar 3 ani.

Partenera de viață a lui Gâdea, Agatha Kundri, s-a îndreptat către antreprenoriat, în loc să-și urmeze cariera în domeniul sociologiei. Ea este fondatoarea unei grădinițe și a unui after school, deschise în 2011. În plus față de această activitate, Agatha are o pasiune profundă pentru sport, practicând triatlonul de mai mulți ani.

Într-o ediție a emisiunii „Sinteza zilei”, Mihai Gâdea a luat în considerare unele speculații din presă referitoare la viața sa personală și la familia sa. Prezentatorul TV a ales să abordeze subiectul și să ofere clarificări, oferind astfel o perspectivă directă asupra aspectelor discutate.

”Pentru singura dată am să vorbesc şi am să explic pentru cei care contează. Eu nu am nicio familie secretă. Nu simt nevoia să vorbesc despre familia mea pentru că mi se pare că şi aşa e suficient în opinia publică un Gâdea”, a spus Gâdea în emisiune.

Citește și: DE CE NU FACE MIHAI GÂDEA EMISIUNI ÎN ZILELE DE VINERI ȘI SÂMBĂTĂ! DIRECTORUL ANTENA 3 A AVUT DE SUFERIT DIN CAUZA RELIGIEI SALE, FIIND ATACAT CONSTANT