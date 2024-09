Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Mihai Găinușă de la Asia Express. Ioana și fostul cârcotaș sunt împreună de 20 de ani

Mihai Găinușă este unul dintre curajoșii care în acest an au acceptat provocarea Asia Express. Acesta a pornit în marea aventură nu alături de soția sa, așa cum se aștepta toată lumea, ci alături de colega lui, Oana Paraschiv. Pentru fostul cârcotaș cel mai greu lucru a fost să plece de lângă familia sa. Mihai și Ioana Găinușă formează un cuplu de mai bine de 20 de ani, iar împreună au doi copii frumoși. Cu ce se ocupă soția concurentului de la Asia Express?

Mihai Găinușă are o familie frumoasă, de care este foarte mândru. Cei doi sunt împreună de mai bine de 20 de ani, iar rodul iubirii lor sunt cei doi copii. Aceștia au o fiica, Eva, în vârstă de 19 ani și un băiat, de 13 ani. Familia l-a susținut pe Mihai Găinușă în experiența de la Asia Express și toți urmăresc cu entuziasm acum emisiunea.

Așa cum spuneam, Mihai Găinușă a pornit în experiența Asia Express alături de colega sa, spre surprinderea tuturor. Se pare că Ioana, soția acestuia, a ales să rămână acasă pentru a avea grijă de cei doi copii ai lor.

„Am lăsat soția acasă pentru că cineva trebuia să aibă grijă și de copii. Așa că am venit în Asia Express cu Oana, care este colega mea de la radio și ne știm de peste 14 ani”, a mărturisit Mihai Găinușă, în emisiunea de la Antena 1.

În ceea ce o privește pe Ioana Găinușă, aceasta este o soție model, iar de mai bine de 20 se iubește cu concurentul de la Asia Express. A studiat la Rapid Transformational Therapy, iar acum face parte din echipa RTT Method.

Mihai Găinușă și Ioana s-au întâlnit pentru prima oara în urmă cu ani de zile, iar întâlnirea dintre aceștia a fost una întâmplătoare. La acea vreme, ambii locuiau în Drumul Taberei, iar într-o zi erau la doar un pas să se tamponeze cu mașinile. Incidentul i-a făcut să interacționeze, iar de atunci au rămas împreună.

„Am senzația că soția m-a cunoscut prima. Eram și vecini în Drumul Taberei și, la un moment dat, era să ne tamponăm cu mașinile. A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei.

Cred că atunci când am cerut-o de soție, am luat-o pe ocolite și i-am zis că o cer pentru un prieten. Jucam rolul unui pețitor și am fost ușor penibil. Dar dacă o supăram foarte tare, probabil pleca cu prietenul imaginar”, a declarat Mihai Găinușă, potrivit unica.ro.