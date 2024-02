Cum arată vila de lux a Mirabelei Dauer. Artista a scos bani grei din buzunar pentru casa visurilor sale. „Nu mi-au aprobat creditul”

Mirabela Dauer deține o vilă de lux în comuna Roșu, din județul Ilfov. După ani de zile în care a trăit în București, vedeta a vrut să-și cumpere o casă la țară. Visul artistei s-a îndeplinit în 2011, când cu greu a reușit să-și cumpere o bucată de pământ. Ce probleme a întâmpinat artista?

Din anul 2011, Mirabela Dauer locuiește într-o vilă de lux în comuna ilfoveană Roșu. Artista a scos din buzunar 200.000 de euro ca să-și aducă visul la viață: o casă departe de agitația Bucureștiului. Vedeta se simte împlinită pentru că a reușit să-și îndeplinească visul.

Artista în vârstă de 76 de ani are o grădină spațioasă, plină de flori, de care se ocupă cu mare drag. Chiar dacă acum trăiește în casa visurilor sale, Mirabela Dauer a întâmpinat mai multe greutăți pe parcurs. Vedeta a ajuns să le ceară prietenilor ei ajutor financiar, pentru că banca nu a vrut să-i ofere un credit din cauza vârstei pe care o avea.

Înainte să se mute în comuna Roșu, Mirabela Dauer locuia într-o casă situată în centrul Bucureștiului. Aceasta a decis să o scoată la vânzare ca să se retragă într-un loc mai liniștit. Artista a achiziționat imobilul din Roșu atunci când nu era finalizat. Cu ajutorul prietenilor săi, a dus la capăt lucrările de construcție. Vila de 200.000 de euro are o suprafață de 180 de metri pătrați, cu terasă și grădină. La parter se găsesc o sufragerie, o bucătărie, o baie și o terasă închisă, în timp ce la etaj se află două dormitoare, un dressing și un birou, notează click.ro.

Artista a ales să-și decoreze living-ul în alb și albastru, iar spațiul a fost mobilat cu o canapea bej și două măsuțe. Vila este dotată cu o terasă închisă, dar și o grădină spațioasă, unde a plantat flori, arbuști și copaci.

Era o construcţie aici. Ei au cumpărat terenul şi au construit parterul. Asta a fost visul meu să am o căsuţă. (….) Am foarte mulţi pitici, mereu cumpăr”, a declarat cântăreața, în urmă cu câțiva ani, în emisiunea „Agentul VIP”, de la Antena Stars.

„Casa cealaltă mi-a adus numai nefericire. Am încercat la toate băncile să îmi dea bani. Nu mi-au aprobat creditul pentru că eram bătrână şi credeau că mor. Prietenii mei au văzut. Când m-am întors din America, în aprilie, am avut o surpriză. Eu dădusem un avans la o căsuţă tot aici, l-am pierdut.

Mirabela Dauer a făcut se mândrește cu grădina pe care a amenjat-o. A plantat nenumărate flori și a decorat spațiul cu statuete.

„Acesta este crinul meu portocaliu. Este de la Mihai Constantinescu. E superb, îl am din 2019 și l-am înmulțit în toată grădina. Am primit acum câteva zile și de la Fuego flori. (…) Să știi că florile mele sunt frumoase și înfloresc așa tot timpul pentru că eu vorbesc cu ele, am grijă de ele”, a spus Mirabela Dauer, potrivit unica.ro.