Cum arată vila de lux în care locuiește Monica Gabor cu Mr. Pink. Are un centru SPA, o cramă de vinuri și o piscină imensă

Au trecut mulți ani de când Monica Gabor a lăsat viața din România și a plecat să își trăiască visul american. Odată cu mutarea ei peste Ocean, fosta soție a lui Irinei Columbeanu și-a schimbat viața perfect. De la o persoană aflată mereu în lumina reflectoarelor, a ajuns să fie extrem de discretă cu viața personală. Totuși, în urmă cu ceva timp, a împărtășit câteva imagini cu vila de lux în care locuiește în Los Angeles, alături de Mr. Pink.

Monica Gabor a ținut primele pagini ale ziarelor mondene ani la rând, însă acum viața ei s-a schimbat complet. După divorțul de Irinei Columbeanu, fosta „scorpie” de la Izvorani, așa cum era poreclită, s-a mutat în SUA. Acolo l-a cunoscut pe Mr. Pink, un milionar chinez. Ulterior, cei doi s-au căsătorit, iar relația lor pare să reziste.

Monica Gabor trăiește, în prezent, visul american la cote înalte. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu se lăfăie în lux peste Ocean, iar Mr. Pink are grijă să nu îi lipsească nimic. Cei doi locuiesc în vila de lux a milionarului chinez.

Proprietatea are un design impresionant, iar Mr. Pink s-ar fi implicat în amenajarea casei. Vila de lux este situată pe Maple Drive din Malibu, o stradă care a devenit celebră după uriaşul succes al serialului „Beverly Hills 90210”.

Imobilul dispune de cinci camere, un apartament pentru oaspeți și o cramă, unde familia ține o colecție inedită de vinuri. De asemenea, Monica Gabor are la dispoziție o piscină spectaculoasă exterioară și un centru SPA.

Așadar, fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare să ducă o viață lipsită de griji peste Ocean. Mai mult decât atât, Mr. Pink a făcut tot posibilul ca soția lui să se simtă ca acasă în vila de lux. În urmă cu ceva timp, Monica Gabor a mărturisit că milionarul a amenajat un living special pentru ea.

„A făcut chiar şi un living special pentru mine şi am apreciat că a luat picturi cu figuri religioase, pentru că ştie că sunt catolică şi a încercat să-mi creeze un spaţiu familiar. Suntem foarte cu picioarele pe pământ. Avem o viaţă foarte simplă, nu mă îmbrac elegant în fiecare zi… sunt foarte casual în general şi am o viaţă normală. Noi facem curat, avem grijă de casă şi de apartament. El se ocupă de afaceri. Nu-mi pierd timpul stând pe la cafenele.”, spunea Monica Gabor, în urmă cu câțiva ani, pentru OK Magazine.