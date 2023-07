Cum au fost amendați doi turiști din Cluj-Napoca în capitala Ungariei: „Nu i-a interesat nimic”

Sezonul vacanțelor este în toi, așa că majoritatea românilor aleg sejururi în străinătate. Budapesta se numără printre destinațiile favorite ale turiștilor, însă mulți pleacă de acolo cu un gust amar. În capitala Ungariei se dau amenzi pe bandă rulantă, mai ales când vine vorba despre transportul public. Doi tineri din Cluj-Napoca au avut parte de un episod neplăcut, după ce au fost sancționați aspru!

Doi români din Cluj s-au gândit să meargă câteva zile la Budapesta. Zis și făcut! Au luat orașul la pas, să se bucure de frumusețile lui. Nici prin cap nu le trecea că vacanța lor se va transforma într-un adevărat coșmar, din cauza unei amenzi pe care au luat-o. Motivul pare banal la prima vedere. Cei doi au comandat bilete de transport prin sistemul e-ticketing, pentru că aveau nevoie la tramvai. Din grabă, unul dintre bilete a rămas nevalidat, iar în tramvai, controlorii nici n-au stat să le asculte explicațiile. Aceștia au fost sancționați pe loc cu 12.000 de forinți.

CITEȘTE ȘI: CÂȚI EURO AU PLĂTIT 6 TURIȘTI ROMÂNI, PENTRU O CINĂ COPIOASĂ ÎN THASSOS. LA FINAL, AU FOTOGRAFIAT NOTA DE PLATĂ

„Am achiziționat 2 bilete prin aplicația BudapestGO pentru mine și iubita mea. Ne-a zis cineva că acestea se pot valida doar prin scanarea unui cod QR care se află pe ușile tramvaiului. A venit tramvaiul și am încercat să le scanăm pe ambele, nu am reușit, a trebuit să urcăm rapid în tramvai, unul a rămas nevalidat, deși am încercat să-l validăm. La următoarea stație au urcat controlorii, le-am arătat că îs achiziționate în același timp, le-am explicat situația. Rezultat? Amendă de 12.000 de forinți (n.r. – aproximativ 150 de lei)”, a povestit românul, relatează Știri de Cluj.

CITEȘTE ȘI: PREȚURI CAZARE EFORIE NORD. CÂT COSTĂ CAMERA PENTRU UN SEJUR ÎNTR-UNA DINTRE CELE MAI POPULARE STAȚIUNI DE PE LITORALUL ROMÂNESC

Comparația făcută între Cluj-Napoca și Budapesta

Românul a făcut și o comparație între Cluj-Napoca și capitala Ungariei. Acesta este de părere că, cel puțin la capitolul transport în comun și la confortul călătorilor, orașul lui este cu un nivel peste Budapesta.

„Controlorii maghiari au văzut că am validat un bilet, era evident că am cumpărat două ca să le folosim, dar nu i-a interesat nimic. Este absurd sistemul, mai ales dacă ții cont și de faptul că e imposibil să scanezi de 2 ori codul ăla QR dacă mai ai de gând și să urci în tramvai, la viteza pe care o avea.

Să nu mai zic că nu poți plăti cu cardul un alt bilet sau să scanezi codul când te afli deja în tramvai. Clujul e mult peste ce e acolo, peste Budapesta, la acest capitol, mult mai orientat spre confortul călătorilor”, a mai spus bărbatul.