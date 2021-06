Cum au reacționat părinții lui Nicole Cherry când au aflat că vor deveni bunici: ”Necondiționat!”

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii. Iar, acum, artista a dezvăluit și cum au reacționat părinții ei când au aflat vestea cea mare.

A spus de nenumărate ori că își dorește să devină mămică și iată că visul ei s-a îndeplinit! În câteva luni, Nicole Cherry va aduce pe lume o fetiță. Artista are o relație specială cu părinții ei, iar când au aflat aceștia că vor deveni bunici s-au bucurat nespus de mult. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE ȘI CU CE SE OCUPĂ FLORIN POPA, IUBITUL LUI NICOLE CHERRY. PUȚINI SUNT CEI CARE ȘTIU)

Cei doi au susținut-o necondiționat atât în carieră, cât și în viața personală.

”Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine si mă susțin necondiționat”, a mărturisit cântăreața.

Nicole Cherry locuiește cu iubitul ei

Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a vorbit, recent, și despre relația ei. Artista și Florin Popa sunt împreună de aroximativ trei ani și au planuri mari împreună. Deși ea mărturisise în trecut că nu-și dorește să mai aibă o relație în viitorul apropiat, se pare că Florin Popa i-a schimbat percepția și a cucerit-o iremediabil pe artistă.

Cei doi locuiesc împreună și sunt extrem de fericiți. Nicole a anunțat că este însărcinată printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

”Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry.