Cum beneficiezi de zilele libere de la stat ca părinte. Formularul și declarația pe proprie răspundere pe care trebuie să le completezi

Unul dintre părinți poate beneficia de o zi liberă pe săptămână plătită, odată cu trecerea școlarului în online. Vineri a apărut legea în Monitorul Oficial. De acolo, puteți descărca formularul cererii și declarația pe propria răspundere.

Odată cu trecerea cursurilor în online, unul din părinți poate beneficia de zile libere plătite. Vineri a apărut în Monitorul oficial modelul cererii și a declarației pe propria răspundere.

Prin OUG 110/2021, unul dintre părinții copiilor minori cu vârsta de până în 12 ani (inclusiv) – înscriși la o unitate de învățământ preuniversitară sau de educație timpurie – poate avea zile libere plătite, pe durata suspendării activității didactice ce presupune prezența fizică în unitatea de învățământ.

Declarația pe proprie răspundere privind acordarea unor zile libere plătite părinților

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE conform art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………………………………………….., cu domiciliul in ………………………………………………………………………………………………………………….., legitimat/legitimata cu ……. seria ….. nr. ………………….., CNP…………………………………………………………, avand calitatea de angajat la ………………………………………………………………………………………………………, in functia de ………………………………………………………………………………, parinte*)/reprezentant legal al: 1. numele si prenumele ………………………………………………………………………………………………………, in varsta de ………….. ani**); 2. numele si prenumele ………………………………………………………………………………………………………, in varsta de ………….. ani**); 3. numele si prenumele ………………………………………………………………………………………………………, in varsta de ………….. ani**), n. numele si prenumele ………………………………………………………………………………………………………, in varsta de ………….. ani**), cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca: a) nu am solicitat la locul de munca zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2; b) nu am beneficiat de majorarea salariala acordata in conditiile art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021; c) nu ma aflu in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; d) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflati in intretinere; e) nu ma aflu in concediu de odihna/concediu fara plata; f) nu am raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; g) realizez venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Semnatura ……………………………………………………………………… Data …………………………………………………………………………………… * Parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are copilul in plasament sau sub tutela, persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant. ** Copil cu varsta de pana la 12 ani inclusiv, copil sau adult in varsta de pana la 26 de ani cu handicap cuprins intr-o forma de invatamant, respectiv inscris in cadrul unei unitati de invatamant preuniversitar, inclusiv de educatie timpurie anteprescolara, copil cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, copil cu varsta de pana la 18 ani, inscris in cadrul unor unitati de invatamant, daca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021, ori persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indemnizația de care beneficiază angajații este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Suma nu poate depăși însă 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Măsura se aplică până la sfârșitul anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele.

Totodată părinții vor beneficia de plata unei indemnizații de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare pentru fiecare zi liberă acordată în cazul suspendării cursurilor cu prezență fizică.

Beneficiază părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani sau 26 de ani, în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscrişi la unități de învățământ, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică.

Indemnizația este supusă impozitului pe venit, asigurărilor sociale obligatorii (CAS și CASS), inclusiv contribuției asiguratorii pentru muncă.

Condițiile pentru încasarea indemnizației

Pentru a se putea beneficia de indemnizație trebuie îndeplinite următoarele condiții:

– Copilul este cu vârsta de până la 12 ani înscris la o unitate de învățământ sau copilul/adultul este cu handicap în vârstă de până la 26 de ani înscris într-o unitate de învățământ;

– Celălalt părinte nu beneficiază de zile libere;

– Locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Procedura de plată și decontare a indemnizației

Salariatul depune la angajator o cerere însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de zile libere și, după caz, documente ce atestă încadrarea unei persoane într-o situație de handicap. Angajatorul plătește indemnizația, impozitul pe venit și asigurările sociale și depune declarația cu impozitul pe venit și asigurările sociale.

În termen de 30 de zile de la plata impozitului și asigurărilor sociale și depunerea declarației se va depune o documentație la agențiile de ocupare a forței de muncă pentru acordarea indemnizației.

În termen de 30 de zile de la data depunerii documentației, ANOFM va plăti angajatorului indemnizația.