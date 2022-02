Cum îl ajută Antonia pe Alex Velea să nu ”explodeze” Ce ”rețetă” anti-anxietate aplică „Fratziwear”

CANCAN NEWS a aflat cine-l ajută pe Alex Velea să nu pice în „ghearele” anxietății! Partenerul Antoniei dezvăluie cum e ca om, înainte de a fi artist, dar și cine-l cunoaște mult mai bine decât se cunoaște el pe sine.

Unul dintre cei mai nonconformiști artiști din industria muzicală face dezvăluiri uimitoare! Alex Velea are o imagine de „bad boy” însă în viața lui există o persoană care știe să-l tempereze și să-l aducă cu picioarele pe Pământ.

„Sunt propriul meu psiholog!”

„Îmi place să cred că sunt normal! Nu am sechele din copilărie! Am fost învățat să spun când mă doare ceva, la timpul potrivit, nu să acumulez energie în mine și să explodez. Nu am făcut niciodată terapie! Sunt propriul meu psiholog și, dacă am nevoie, fie vorbesc cu părinții mei, fie cu partenera mea de viață. Soția mea mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu, de multe ori. Știe să mă încurajeze și este «stâlpul» meu!”, a dezvăluit Alex Velea în emisiunea „Duet cu Alexandra”, de pe YouTube.

VEZI ȘI RĂZVAN FODOR, IMOBILIZAT DE LA BRÂU ÎN JOS. CE A PĂȚIT SOȚUL PREZENTATOAREI DE LA ”ASIA EXPRESS”: ”E CEVA ÎNFIORĂTOR!”

Ce alte subiecte vedeți la CANCAN NEWS

Irina Fodor vorbește despre relația pe care o are cu Răzvan. Prezentatoarea de la Antena 1 dezvăluie metoda pe care au găsit-o pentru ca flacăra iubirii să nu se stingă, ba chiar să ardă din ce în ce mai tare.

VEZI ȘI AȘA ÎȘI MENȚIN VIE RELAȚIA! DELIA ȘI RĂZVAN MUNTEANU DAU DOVADĂ DE MODESTIE

Iar Delia șochează din nou cu declarații despre veniturile pe care le încasează. Vedeta „Antenelor” afirmă că au existat momente în care nu știa nici măcar câți bani îi intră în conturi din contractele de jurizare. CANCAN NEWS are detalii.

Câți bani încasează Delia din proiectele TV/ Sursă foto: Instagram.com

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com