Cum îl ațâță Gina Pistol pe Smiley: „Așa îl aștept pe soțul meu acasă”. Blonda s-a filmat în ipostaze incendiare

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Prezentatoarea TV este o prezență îndrăgită atât pe micile ecrane, cât și în mediul online. De altfel, a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare în ipostaze incendiare. Soțul ei a reacționat! Detaliile se află mai jos, în articol.

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți, în urmă cu doi ani. Prezentatoarea TV și cântărețul în vârstă de 40 de ani și-au unit destinele în data de 27 mai, într-un cadru de vis. Apoi, au plecat în luna de miere, în sudul Franței. După ce s-au întors din călătorie, și-au continuat activitatea profesională. De altfel, soția lui Smiley a luat parte la o ședință foto incendiară, iar artistul a fost primul care a reacționat!

Gina Pistol s-a filmat în ipostaze incendiare, iar Smiley a reacționat

Gina Pistol a mers la o ședință foto pentru un brand celebru. Prezentatoarea TV a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip din timpul activității. Îmbrăcată într-o cămașă albă, cu un colier strălucitor la gât, Ginuța a pozat sexy în fața aparatului. De altfel, a și notat un mesaj cu dedicație către partenerul de viață.

„Cum îl aștept pe soțul meu acasă 🤭 Abia aștept să vă arăt și vouă pozele de la ședința asta foto ❤️”, a scris Gina Pistol pe rețelele de socializare. Smiley a reacționat: „Acum vin!”.

Micuța Josephine a mers la grădiniță

În cadrul unui interviu, Smiley a mărturisit că micuța Josephine, fiica lui și a Ginei Pistol, a mers la grădiniță deja. De altfel, cântărețul a dezvăluit că are un program încărcat și nu reușește să se odihnească corespunzător.

„Nu dorm cât toată lumea, dorm un pic mai puțin, dar deocamdată reușesc totuși să o duc pe fii-mea la grădiniță. (…) Deocamdată am dus-o doar de două ori, că doar de două ori a fost, dar deocamdată pot. Când sunt acasă, da. Din momentul ăsta nu mai am niciun weekend liber până la sfârșitul anului. Mai am câteva zile libere, în timpul săptămânii, dar care se vor ocupa probabil curând. (…) Eu adorm pe unde apuc, oricând, oriunde. 5 minute acolo, 10 colo”, a declarat Smiley pentru Ciao.ro.

