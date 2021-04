Deși pe fiica ei o cheamă Josephine, acum , Gina Pistol a ales un alint care îi se potrivește perfect fetiței. Nu este prima dată când prezentatoarea și Smiley îi spun așa micuței. S-a mai întâmplat și în primul interviu, atunci când au anunțat, în mod oficial sarcina.

Pe Instagram, la cateogoria Story, Gina Pistol a publicat un mic filmuleț în care le împărtășete fanilor un mic amănunt din viața de mamă.

„Când regina este sătulă, este liniște în regat. Nu știu să fac cu atâta liniște. Băi, sunt atât de obosită încât nu mi-e somn. Zici că am nisip în ochi, dar cu toate astea am o energie dubioasă. Bine, acum nu pot să adorm, dar după ora șase … vai, îmi pică ochii în gură”, a spus Gina. Apelatului regina, legat de numele de familie al lui Smiley, adică Maria, duc alăturate cu gândul la Regina Maria, celebrul personaj istoric.

Cum a început relația dintre Gina Pistol și Smiley

De curând, Smiley a fost invitatul lui Mihai Morar, în podcastul său. Acolo, artistul a vorbit despre multe, despre Gina și relația lor. Ba chiar i-a povestit lui Morar cum a început relația cu Gina Pistol.

„Eu pentru Gina am fost un test de răbdare. Ea cumva a devenit mai răbdătoare, mai așezată mai echilibrată. Ea e mai colerică, mai vulcanică și eu te pot scoate din sărite foarte ușor prin felul meu de a fi.

Nu e ușor pentru o femeie să stea cu unul ca mine. Cumva am fost un test de răbdare pentru ea, care probabil a pregătit-o pentru următorul test de răbdare (n.r. acela de a fi mama)”, i-a povestit Smiley lui Mihai Morar.

Ce a găsit Smiley la Gina? Tot el avea să spună. „Ea pentru mine a fost ce aveam eu nevoie ca prezență feminină în viața mea. Pentru că regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în Gina:

este foarte jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost, m-am simțit excepțional, n-am simțit niciodată un moment de plictiseală, ne plac același gen de trupe, de filme, aceeași mâncare.

Suntem foarte asemănători din foarte multe puncte de vedere. Nu-mi pune întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea să am un om acasă care mă așteaptă și care nu pune la îndoială ceea ce spun eu vizavi de programul meu, de ceea ce am eu nevoie și care îmi oferă ceea ce am eu nevoie”, a dezvălui cântărețul, în urmă cu câteva zile.

