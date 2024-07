Cum își duce viața Laura Ștefănuț, după ce a fost ”tradusă” pe Tinder de europarlamentar. Și-a evacuat din casă soțul infidel și…

Europarlamentarul Vlad Voiculescu, prins de iubită pe Tinder!! A fost știrea care a zguduit politica românescă! Fostul ministru al Sănătății a negat cât a putut, dar Laura Ștefănuț, femeia ”tradusă”, a luat, imediat, decizia: l-a exclus definitiv din viața ei, chiar dacă au un copil împreună. Viața merge înainte pentru jurnalista care, atunci când l-a depistat, l-a și dat în vileag, pe rețelele de socializare. CANCAN.RO a descoprit-o zilele trecute, după ce fosta doamnă a politicianului l-a dat afară de la domiciliul conjugal, și vă prezintă imagini exclusive.

Laura Ștefănuț e o femeie puternică și, în primul rând, hotărâtă. L-a exclus pe Vlăduț din viața ei după ce l-a prins în ”ofsaid” grav și își duce viața de una singură. Probabil, la o relație nu-i stă gândul în această perioadă, dar are, însă, lângă ea sprijinul de nădejde. Părinții locuiesc cu ea și îi acordă, necondiționat, ajutorul moral de care are atâta nevoie.

Cum curge viața Laurei Ștefănuț după despărțirea de Vlad Voiculescu

CANCAN.RO a ”descoperit-o”, zilele trecute, pe Laura, iar pe chipul ei nu se poate citi deloc tristețea. În jurul amiezii a sosit acasă, cu un golfuleț, pe care l-a parcat lângă trotuarul di fața locuinței. A coborât, parcă ușor grăbită, și s-a făcut nevăzută în casă. Dar nu mult a durat până când să-și facă revenirea în stradă.

A apărut cu o altă ținută și nici prin cap nu i-a trecut să se mai ”agațe” de mașinuța parcată lângă bordură. A preferat bicicleta. A urcat în șa și a dat la pedale. Nu chiar multișor, pentru că a ajuns la destinație și, imediat, a descălecat. La un easybox a avut treabă Laura Ștefănuț, de unde a ridicat un pachet. Rapidă mutare, pentru că imediat și-a luat bicicleta și a revenit în casa în care o așteptau părinții ei.

Cum a ”tradus-o” Vlad Voiculescu pe Laura Ștefănuț

Jurnalista Laura Ștefănuț descoperea contul de Tinder al lui Vlad Voiculescu și, imediat, a făcut o postare cu contul lui pe un grup privat de Facebook. Acolo, Laura a venit și cu o explicație, cum că Vlad i-ar fi spus că își făcuse contul doar ca să o urmărească pe ea. Numai că femeia a susținut că nu are cont de Tinder!!

„Dacă dați peste acest profil, puteți să îl raportați lejer ca fals. Este al partenerului meu, mă rog, acum fostul partener, Vlad Voiculescu, în prezent europarlamentar US. Zic fost partener începând cu momentul în care am aflat de Tinderul lui. Înainte ne pregăteam să plecăm împreună în Belgia. Motivul lui este că și-a făcut cont să mă urmărească pe mine, deși eu nu exist pe Tinder, nu am aplicația. Așadar, o scuză ciudată. În schimb, el are și matches”, a scris jurnalista.

Contactată de CANCAN.RO, Laura Ștefănuț a confirmat postarea: „Mulțumesc că imi oferiți ocazia să clarific: nu am scris public, am postat pe un grup privat, de suport intre femei” , ne-a transmis ea (Vezi AICI toată povestea).

